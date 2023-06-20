Войска РФ обстреляли спасателей в Херсоне: есть погибший и много раненых. Фото

Во вторник, 20 июня, российские оккупационные войска в очередной раз атаковали Херсон. В результате обстрелов погиб спасатель.

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Кроме того, еще 8 сотрудников ГСЧС пострадали. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Российская армия обстреляла спасателей в Херсоне, которые расчищали ил. В результате артобстрела погиб 1 сотрудник ГСЧС, еще 8 сотрудников пострадали", – говорится в сообщении.

Министр внутренних дел Игорь Клименко отметил, что спасатели без оружия проводили восстановительные работы, когда российские террористы начали шквальный обстрел.

В настоящее время раненым оказывается неотложная медицинская помощь.

"Семье и близким погибшего – искренние соболезнования. Убивать спасателей во время ликвидации одной из крупнейших техногенных катастроф – это низость и проявление страха. И врагу есть чего бояться. Потому что мы отомстим за всех наших убитых, замученных, искалеченных людей. Это время придет", – добавил он.

Херсонская окружная прокуратура начала досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Правоохранители проводят первоочередные мероприятия по фиксированию преступления, совершенного армией страны-агрессора.

Напомним, оккупационные войска России утром 20 июня обстреляли из артиллерии жилые кварталы Херсона. Вследствие атаки погиб 27-летний мирный житель.

Как сообщал OBOZREVATEL, после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС на юге Украины произошла масштабная экологическая катастрофа. В частности, в Херсонской области фиксируется массовый мор рыбы.