Войска РФ обстреляли ТЭЦ в Херсоне: часть домов осталась без тепла, в центре разворачивают палатки. Видео

В Херсоне в результате обстрела армией государства-агрессора России произошел прорыв на теплоэлектростанции. Из магистрального трубопровода лилась вода, жители города могут остаться без тепла.

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Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram. В 22:00 он опубликовал видео прорыва (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Местный журналист Константин Рыженко на своем канале в Telegram сообщил, что работникам ГСЧС приказали развертывать в центре городе палатки для обогрева. В то же время он отметил, что в режиме светомаскировки, суету с палатками и световые пятна ночью российские оккупанты могут воспринять как подготовку к контрнаступлению ВСУ.

Он предостерег, что по спасателям армия России может открыть огонь.

"Россияне в боевой готовности, над городом куча разведывательных дронов. По меньшей мере, на три района выехали ГСЧС для развертывания тепловых палаток и пока команды их завернуть не было", – написал он.

После 23:00 Рыженко добавил, что в городе прозвучали взрывы. В области объявили воздушную тревогу.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении к украинцам и миру отметил, что поврежденный магистральный трубопровод обеспечивал отопление для около 600 домов – более 40 тысяч человек.

Он подчеркнул, что ремонтные работы на ТЭЦ будут продолжаться без перерыва, пока не будут возобновлены поставки тепла.

"И мы восстановим! Что бы эти российские террористы и ублюдки ни делали, мы все восстановим", – подчеркнул президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 февраля армия государства-террориста снова жестоко обстреляла из "Градов" украинские Херсон и Очаков. Известно о 5 погибших и 16 раненых.

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