Войска РФ оказались под политическим давлением и пытаются развить наступление на трех направлениях – разведка Британии

Россия продолжает наступательные действия на украинском Донбассе, в частности, российские оккупанты пытаются захватить Бахмут и Угледар в Донецкой области и атакуют на Кременском направлении в Луганской области. Эти атаки выливаются в огромные потери, прежде всего, в Донецкой области, особенно пострадали "элитные" 155-я и 40-я бригады морской пехоты под Угледаром.

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Кремль требует от оккупационной армии "побед" к годовщине полномасштабного вторжения, не исключено, что военное командование РФ заявит о захвате Бахмута, даже если реальная ситуация на поле боя будет кардинально противоположной. Об этом заявили в Министерстве обороны Великобритании.

По данным британской разведки, Россия не снижает интенсивность наступательных действий на востоке Украины, в том числе атакует Угледар и Бахмут и пытается наступать на Кременском направлении. В результате этих атак значительные потери понесли "элитные" подразделения морской пехоты РФ.

"Жертвы остаются высокими, особенно в Бахмуте и Угледаре. В частности, "элитные" 155-я и 40-я бригады морской пехоты понесли очень большие потери в Угледаре, но, вероятно, боеспособны", - оценивают состояние оккупационных войск в британской разведке.

В то же время близится годовщина начала полномасштабного вторжения России в Украину. К этой дате в Кремле требуют хоть каких-то "побед" на поле боя. Не исключено, что от безысходности в российском командовании будут делать заявления, полностью противоречащие реальной ситуации на фронте.

"С приближением годовщины вторжения российские силы, вероятно, находятся под растущим политическим давлением. По всей вероятности, Россия будет утверждать, что Бахмут был захвачен, чтобы "отметить" годовщину, независимо от реальности на месте", - отметили в МО Британии.

В то же время отсутствие реальных успехов в войне против Украины лишь усугубит разрушительные процессы в руководстве государств-агрессора.

"Если весеннее наступление России ничего не принесет, тогда напряжение в российском руководстве, по всей вероятности, усилится", - резюмировали в британском оборонном ведомстве.

Напомним, ранее разведка Британии указала на темы, которые может поднять президент РФ Владимир Путин в своем обращении. Война уже так или иначе затронула большое количество россиян, в проведенном в декабре 2022 года опросе 52% респондентов заявили, что у них есть друзья или родственники, участвовавшие в так называемой "СВО". Следовательно, обойти эту тему диктатор не сможет.

В частности, 21 февраля Путин может поднять тему социальной поддержки мобилизованных и их семей, особенно это важно в случае продолжения мобилизации в РФ.