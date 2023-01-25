Войска РФ отказались от использования новых танков Т-14 "Армата" в Украине по одной причине – разведка Британии
Войска России отказываются от использования новых российских танков Т-14 "Армата" в войне против Украины из-за их плачевного состояния. Вероятно, проблема заключается в сбое работы двигателя и тепловизионных систем.
Об этом говорится в сводке военной разведки Великобритании, обнародованной утром 25 января. Как отмечается, РФ работала над подготовкой небольшого количества Т-14 для первого оперативного развертывания таких танков в Украине.
Однако в последние месяцы российские войска, участвующие в войне против Украины, неохотно принимали первые Т-14, поскольку машины находились в плачевном состоянии.
Точно не известно, какие именно аспекты техники вызвали такую реакцию, но в течение последних трех лет официальные лица РФ публично описывали проблемы с двигателем и тепловизионными системами "Арматы", отмечают в британской разведке.
Так, в 2021 году министр обороны Сергей Шойгу охарактеризовал запланированную на 2022 год серийную партию как "опытно-промышленную".
"Поэтому маловероятно, что любые развернутые танки Т-14 будут соответствовать обычным стандартам для того, чтобы новая техника считалась боеспособной", – говорится в сводке.
Т-14 – российский основной боевой танк на гусеничной платформе "Армата". Имеет изолированную безэкипажную башню. Оснащен 125-мм пушкой с дистанционным цифровым управлением из изолированной бронекапсулы. Содержит до 40 снарядов разного назначения в автомате зарядки, может вести огонь в движении.
"Армата" имеет новый автомат подачи боеприпасов, отдельный от экипажа, что позволяет сохранить жизнь экипажу даже в случае детонации снарядов.
Анонсированные даты взятия на вооружение Т-14 менялись. Сначала речь шла о 2015-м, но по состоянию на 2022 год "Армата" до сих пор не принята на вооружение армии РФ.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в разведке Британии заявляли, что Россия может перебросить Т-14 в Украину, но это будет для нее рискованное решение. В действительности танки не соответствуют параметрам, о которых заявляют кремлевские пропагандисты.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!