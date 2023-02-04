Войска РФ перегруппировывались и наступали на пяти направлениях, на оккупированных территориях начали мобилизовать женщин из колоний – Генштаб

За текущие сутки 4 февраля российские оккупанты производили перегруппировку на отдельных направлениях. Основные усилия противник по-прежнему сосредотачивает на ведении наступательных действия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

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Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ на Facebook. Однако эффективная работа Сил обороны не позволяет российским войскам перехватить инициативу на поле боя, а только нести сплошные потери при прямом столкновении.

"Чтобы восполнить потери в живой силе, противник пытается привлечь к участию в боевых действиях осужденных женщин. В течение недели оккупанты завербовали около 50 человек из женской исправительной колонии города Снежное временно оккупированной территории Донецкой области. Также известно, что они направлены на территорию Российской Федерации для прохождения подготовки", – указано в сообщении.

В течение суток враг совершил девять обстрелов из реактивных систем залпового огня. Следующие направления подверглись массированным атакам врага:

на Купянском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Купянск, Песчаное, Кисловка и Крахмальное Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области;

на Лиманском направлении огневого воздействия испытали Терны Донецкой области и Макеевка, Площадка и Диброва – Луганской;

на Бахмутском направлении под огневое поражение попали Спорное, Берестово, Веселое, Белогоровка, Раздолевка, Бахмут, Ивановское, Клищиевка, Белая Гора, Дружба, Майорск и Нью-Йорк;

на Авдеевском направлении враг обстреливал Авдеевку, Первомайское, Георгиевку, Марьинку, Победу и Новомихайловку;

на Новопавловском направлении танковых, минометных и артиллерийских обстрелов подверглись Угледар, Пречистовка, Нескучное, Времевка и Большая Новоселка Донецкой области;

на Запорожском и Херсонском направлениях обстрелов из минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Щербаки Запорожской области и Антоновка и Херсон.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Силах обороны внедрят систему Delta, созданную Центром инноваций и развития оборонных технологий Министерства обороны Украины. Она позволит видеть врага в онлайн-режиме.

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