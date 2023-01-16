Войска РФ подтянули резервы для штурма Авдеевки, ситуация в Соледаре очень сложная – DeepState

Российские оккупационные войска не оставляют попыток штурма населенных пунктов на востоке Украины. На Бахмутском направлении путинские террористы атакуют Благодатное и Красную Гору.

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В то же время захватчики пытаются закрепиться в районе Соледара. Об этом сообщают аналитики DeepState.

По информации аналитиков, из-за потери Подгородного существенно ухудшилась оперативная обстановка на севере Бахмута. Россияне прорвались на дачи и через лес в частный сектор на улице Силикатной. Кроме того, враг подтягивает армейские резервы и боевиков для развития наступления на Веселое, Раздоловку и Краснополевку.

В Соледаре зафиксировано продвижение врага в 7-й рудник и за территорию железной дороги. Аналитики призвали критически относиться к информации об этом населенном пункте из неофициальных источников.

На Авдеевском направлении оккупанты в очередной раз атакуют Первомайское и Невельское. Войска РФ теряют пехоту и технику, но успехов не добились.

Аналитики подчеркнули, что враг пробует нащупать слабые места к югу от Марьинки. Туда россияне подтянули резервы для штурма восточных окраин Авдеевки. Как результат, оккупанты концентрируются на штурмовых действиях, направленных на взятие Красногоровки около Авдеевки.

Напомним, украинский военнослужащий, боец "Легиона Свободы" Национальной гвардии Владимир Назаренко заявил, что первая фаза битвы за Бахмут Донецкой области выиграна Силами обороны.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что РФ могла "положить" в безуспешных попытках захватить Бахмут и Соледар около 20 тыс. оккупантов. Но армия агрессора не считает свои потери на Бахмутском направлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Соледаре Донецкой области все еще продолжаются бои между защитниками Украины и российскими оккупантами. Армия государства-агрессора России не захватила населенный пункт.