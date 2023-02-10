Войска РФ продолжают фильтрационные мероприятия на Херсонщине, на Запорожье перебросили наемников ЧВК ''Вагнер'' – Генштаб

В Украине продолжаются уже 352-е сутки войны, на которые войска РФ пытаются вести наступления на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, в частности в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки, Опытного, Марьинки и Угледара. Враг активно применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию для нанесения ударов по позициям Сил обороны.

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Кроме этого, российские военные преступники осуществляют фильтрацию на временно захваченной территории Херсонщины, а для пополнения своих потерь перебрасывают на Запорожье "вагнеровцев" – бывших зеков. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 10 февраля.

За минувшие сутки защитники Украины отбили атаки захватчиков в районах населенных пунктов Гряниковка и Масютовка Харьковской области ; Стельмаховка и Диброва – Луганской ; Федоровка, Красная Гора, Бахмут, Ивановское, Авдеевка, Красногоровка, Прасковьевка и Пречистовка в Донецкой области.

В то же время враг нанес 52 авиационных и шесть ракетных ударов, два из которых – по гражданской инфраструктуре Краматорска Донецкой области. Также он произвел 63 обстрела из реактивных систем залпового огня, в том числе по гражданской инфраструктуре Донбасса и Херсонщины.

Высока остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Ныне на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях, по данным Генштаба, без изменений признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Однако он обстрелял районы 27 населенных пунктов, среди которых Сеньковка и Гай Черниговской области; Нововасильевка, Студенок, Волфино, Басовка, Николаевка, Александровка, Большая Писаревка – Сумской; Уды, Ветеринарное, Казачья Лопань, Малые Проходы, Старица и Двуречная Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях под огневое поражение ВС РФ попали Синьковка, Купянск, Песчаное, Берестово Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Краснопоповка, Диброва и Серебрянское лесничество – Луганской; Торское на Донетчине.

На Бахмутском направлении вражеским обстрелам подверглись районы н. п. Николаевка, Спорное, Васюковка, Веселое, Берестовое, Белогоровка, Красная Гора, Часов Яр, Богдановка, Ивановское, Бахмут, Александро-Шультино, Торецк, Северное и Майорск Донецкой области.

На Авдеевском и Новопавловском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы ВС РФ попали Каменка, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Богоявленка, Новомихайловка, Нескучное, Золотая Нива, Пречистовка и Угледар Донецкой области.

На Запорожском направлении огневое поражение от российской армии потерпели районы н. п. Времовка и Новополь на Донетчине; Темировка, Ольговское, Староукраинское, Гуляйполе, Красное, Степное, Щербаки, Новоандреевка, Орехов, Новоданиловка, Малая Токмачка и Волшебное на Запорожье.

На Херсонском направлении от вражеского огня пострадали районы 22 населенных пунктов, в том числе Качкаровка, Токаревка, Веселое, Антоновка, Садовое, Камышаны, Берегово и Херсон.

Российские захватчики продолжают проводить фильтрационные мероприятия на временно занятой территории Херсонщины. Так, в городе Голая Пристань сотрудники ФСБ РФ проводят проверки документов и личных вещей местных жителей, особое внимание уделяют телефонам.

С целью пополнения потерь в населенный пункт Мирное на Запорожье оккупанты привезли наемников из ЧПК "Вагнер", в частности завербованных заключенных.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники ВС РФ и четыре – по позициям их зенитно-ракетных комплексов.

Силы противовоздушной обороны сбили три вражеских БПЛА – предварительно, два типа "Орлан-10" и один "Орион". Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления, пять районов сосредоточения живой силы, склад боеприпасов и позицию ПВО врага.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 9 февраля войска РФ атаковали города Украины дронами. Силы противовоздушной обороны сбили несколько беспилотников, вместе с тем были данные о прилетах в Днепре, Запорожье и Виннице. Враг устроил один из самых массированных обстрелов Запорожья, а также в очередной раз ударил ракетами по критической инфраструктуре Харькова.

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