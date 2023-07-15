Войска РФ продолжают наступать на пяти направлениях: ВСУ отразили 28 атак врага – Генштаб

Войска Российской Федерации основные усилия сосредоточили на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там в течение суток произошло 28 боевых столкновений.

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Об оперативной ситуации на передовой рассказал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Сводка по состоянию на 18:00 субботы, 15 июля (507-е сутки полномасштабной войны России против нашей страны), была опубликована на Facebook-странице ГШ ВСУ.

15 июля армия РФ нанесла ракетно-авиационный удар двумя иранскими ударными БпЛА типа Shahed и двумя зенитными управляемыми ракетами по Украине. В результате успешной боевой работы наша ПВО уничтожила два вражеских дрона-камикадзе.

Кроме того, враг совершил 32 авиационных удара и 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", – предупредили в Генштабе.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. При этом определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. 15 июля зафиксированы вражеские авиаудары в районах Волфино Сумской области и Устиновки Харьковской области. Также ВС РФ вели минометные и артиллерийские обстрелы по более чем 20 населенным пунктам. Это, в частности, Зализный Мост Черниговской области, Белокопытово и Прогресс Сумской области, Казачья Лопань, Ветеринарное и Красное Харьковской области.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. В течение суток враг вел безуспешные наступательные действия южнее Новоселовского Луганской области. В том же районе нанес авиационный удар. Артиллерийские и минометные обстрелы противника претерпели Двуречное, Красное Первое, Колодезное, Новомлинск и Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток оккупанты вели безуспешные наступательные действия восточнее Веселого Донецкой области. Были нанесены авиационные удары в районах Невского, Белогоровки Луганской области и Ивано-Дарьевки, Федоровки, Раздолевки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам со стороны ВС РФ подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка на Луганщине и Торское, Спорное, Раздолевка на Донетчине.

На Бахмутском направлении защитники страны успешно отразили все вражеские атаки юго-западнее Андреевки. Противник ударил из авиации в районе Дилиевки. От вражеского артиллерийского огня пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Марково, Хромово, Дилиевка, Васюковка Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Первомайского и нанес авиационный удар у Нью-Йорка Донецкой области. Оккупанты совершили артиллерийские обстрелы более 10 украинских населенных пунктов. Это, в частности, Невельское, Первомайское, Степное, Авдеевка на Донетчине.

На Марьинском направлении Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Марьинки. Там же враг нанес авиационный удар. Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, среди которых Красногоровка, Марьинка, Екатериновка, Георгиевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки и нанес авиационный удар в районе Благодатного Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов Великая Новоселка, Угледар, Пречистовка и Благодатное.

На Запорожском и Херсонском направлениях захватчики сосредотачивают основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. ВС РФ нанесли авиационный удар в районе Никольского Херсонской области. Враг обстрелял из артиллерии более 15 населенных пунктов, в том числе Левадное, Новодаровка, Гуляйполе Запорожской области; Ивановка, Куцуруб Николаевской области; Днепровское, Золотая бБалка, Ромашково, Кизомыс Херсонской области и город Херсон.

В то же время защитники Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Наша авиация за сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава оккупантов. Также нашими защитниками в течение 15 июля уничтожены шесть разведывательных БпЛА.

Подразделения украинских ракетных войск и артиллерии за сутки поразили два склада боеприпасов, четыре артиллерийских средства на огневых позициях и два средства противовоздушной обороны врага.

В ГШ ВСУ добавили, что противник продолжает использовать гражданские учреждения здравоохранения временно захваченных территорий Украины в собственных целях.

Установлено, что в селе Показное Запорожской области из здания Михайловского психоневрологического интерната российские захватчики вывезли около 200 пациентов в неизвестном направлении, а обслуживающий персонал уволили. В дальнейшем на территории и помещениях указанного заведения запланировано размещение военного госпиталя для лечения раненых военнослужащих РФ.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

– Украинские войска изменили тактику контрнаступления и уменьшили потерю своей военной техники. Однако это замедлило процесс деоккупации украинских территорий, заявили в The New York Times.

– Институт изучения войны в свою очередь сообщил, что у ВСУ есть продвижения на нескольких участках фронта.

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