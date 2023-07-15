В ВСУ есть продвижения на нескольких участках фронта: в ISW оценили ход контрнаступательных операций. Карта

14 июля Силы обороны Украины продолжали контрнаступательные операции по меньшей мере в трех направлениях линии фронта – Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском. На некоторых участках они добились успехов.

Видео дня

Ситуацию на фронте оценили аналитики американского Института изучения войны (ISW). Там отметили, что согласно сообщениям Генштаба ВСУ, украинские войска добились частичного успеха на направлении Белая Гора-Андреевка (9-15 км к юго-западу от Бахмута).

Украинский заместитель директора Департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович заявил, что украинские силы продвинулись более чем на 1700 метров в неустановленных местах на Мелитопольском направлении.

Кроме того, как отметили аналитики, российские военные блогеры сообщили о локальном прорыве украинскими силами российских оборонительных рубежей севернее Приютного (15 км к юго-западу от Большой Новоселки).

Также один из российских блогеров утверждал, что украинские силы продвинулись к Роботиному (10 км к югу от Орехова) и находятся в пределах одного километра от окраины населенного пункта. В Минобороны России подчеркнули, что самые тяжелые бои на этом участке происходят в ночное время.

Напомним: в Пентагоне отметили, что украинское контрнаступление происходит в очень сложных условиях. Этим разъясняется текущий темп продвижения ВСУ. Однако достижения украинских военных продолжают поражать.

"Эти мужчины и женщины используют новое оборудование, и делают это, пока по ним стреляют и бомбят, не говоря уже о масштабных минированиях, которые устроили россияне. И поэтому там, где они набирают сотни метров в день, а в некоторых местах, возможно, и километр в день, они делают это дорогой ценой с точки зрения усилий", – отметил директор Объединенного комитета руководителей штабов армии США генерал-лейтенант Дуглас Симс.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Нацгвардии сообщили, что украинские защитники готовятся к наступательным действиям на Херсонском направлении. В настоящее время Силы обороны проводят разведку и отрабатывают тылы российских оккупационных войск, продолжая оказывать давление на врага;

– в разведке Эстонии высоко оценили украинскую тактику точечных ударов по российским логистическим базам и командным пунктам в рамках подготовительных наступательных операций ВСУ. Они создают значительные проблемы для оккупантов, есть также маркеры исчерпания российских ресурсов.