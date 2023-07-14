Достижения ВСУ впечатляют: в Пентагоне одобрительно оценили текущие результаты украинского контрнаступления

Украинское контрнаступление происходит в очень сложных условиях. Этим разъясняется текущий темп продвижения ВСУ. При этом достижения украинских военных продолжают поражать.

Видео дня

Об этом заявил директор Объединенного комитета руководителей штабов армии США генерал-лейтенант Дуглас Симс. Его слова цитирует сайт Пентагона.

Американский генерал назвал украинских бойцов храбрыми воинами и настоящими людьми.

Отвечая на вопрос о темпах продвижения наших военных, Дуглас Симс сказал:

"Мы говорим о настоящих людях, находящихся в разгаре достаточно серьезных боев. Эти мужчины и женщины используют новое оборудование, и делают это, пока по ним стреляют и бомбят, не говоря уже о масштабных минированиях, которые устроили россияне. И поэтому там, где они набирают сотни метров в день, а в некоторых местах, возможно, и километр в день они делают это дорогой ценой с точки зрения усилий".

При этом генерал-лейтенант подчеркнул, что украинское контрнаступление проходит "в прекрасной последовательности на поле боя", хотя и, возможно, "не с той быстротой, которую мы хотели бы".

"Это тяжелая война, она ведется на очень труднопроходимой местности, под огнем, и если учесть все это, то достижения (ВСУ – Ред.) просто поражают", – подчеркнул Дуглас Симс.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Бывший командующий Сухопутными силами США в Европе Бен Годжес похвалил украинский Генштаб, отметив, что он внес правильные коррективы в ход наступления. По его оценкам, украинское контрнаступление идет очень хорошо, учитывая, что Силы обороны совершают атаки без превосходства в небе. Кроме того, оккупанты заменяли поля, через которые теперь трудно пройти защитникам.

В разведке Эстонии высоко оценили тактику ВСУ во время контрнаступления. Глава разведцентра страны полковник Марго Гросберг убежден, что Силы обороны Украины близки к большому успеху на фронте.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!