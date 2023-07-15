Украина изменила тактику контрнаступления, чтобы снизить потери техники: в NYT указали на важный момент. Карта

Украинские войска изменили свою тактику ведения контрнаступления, что привело к уменьшению потерь в военной технике. Однако это замедлило процесс деоккупации украинских территорий от захватчика.

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Об этом сообщает The New York Times. Как отмечает издание, в течение первых двух недель контрнаступления были повреждены или уничтожены до 20% военной техники, включая западные образцы.

Однако в течение следующих недель, благодаря измененной тактике, уровень потерь снизился до 10%.

Украинские Вооруженные Силы больше сосредотачиваются на изматывании российских сил с помощью артиллерии и ракет большой дальности, чем на прямых атаках на заминированные Россией поля.

"Но эта хорошая новость скрывает некоторые мрачные реалии. Потери также замедлились, поскольку само контрнаступление замедлилось – и даже кое-где остановилось – поскольку украинские солдаты борются с грозной обороной России" – говорится в статье.

Несмотря на потери, украинские силы до сих пор прошли всего 5 из 60 миль (8 из 96 километров), которые они планируют преодолеть, чтобы достичь моря на юге и разделить российские войска на две части.

Военные эксперты, процитированные СМИ, указывают, что первые 25 километров контрнаступления будут самыми тяжелыми. Поскольку нападающим силам нужно втрое больше ресурсов – как в вооружении, так и в личном составе – по сравнению с находящимися в обороне.

Напомним, что военнослужащие Нацгвардии штурмовали позицию врага в Запорожье, приблизившись почти вплотную. Штурмовали позиции захватчиков украинские воины под прикрытием огня из БТР.

Также сообщалось, что ВСУ продолжают контрнаступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях и держат оборону на востоке.

14 июля ВСУ устроили оккупантам мощный "хлопок" на Запорожье, отменив десятки танков. Защитники Украины дважды накрыли место скопления российской бронетехники в Пологовском районе.