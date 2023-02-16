Войска РФ продолжают наступление на Донбассе, несмотря на потери, в Мариуполе оккупанты забирают в армию бездомных – Генштаб

Российская оккупационная армия, несмотря на безумные потери, продолжает вести наступление на пяти направлениях в Украине: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском. Для пополнения своих прореженных Вооруженными силами Украины рядов захватчики "мобилизуют" в оккупированном Мариуполе бездомных и лиц с алкогольной или наркотической зависимостью.

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Об этом сообщили в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook 16 февраля. Тем временем Силы обороны Украины продолжают очищать свою землю от захватчиков.

В частности, наша авиация в течение суток нанесла 13 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также один – по позиции зенитно-ракетного комплекса. Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения живой силы, артиллерийское подразделение на огневой позиции, состав боеприпасов и 2 других важных объекта захватчиков.

Военные преступления России

В течение суток противник нанес очередной ракетный удар по территории нашей страны. 16 из 36 вражеских ракет были сбиты нашими защитниками. Кроме того, оккупанты совершили 12 авиационных ударов и более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Есть раненые и погибшие среди гражданского населения.

Общая ситуация по направлениям

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском – вражеским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Поповка, Бачевск и Партизанское Сумской области, а также Ветеринарное, Гранов и Волчанск на Харьковщине. Кроме того, противник нанес с территории РФ удар с вооружения вертолета по населенному пункту Уды Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил обстрелы населенных пунктов Двуречная и Гряниковка Харьковской области; Стельмаховка, Невское и Краснопоповка в Луганской области и Берестовое Донецкой области.

На Бахмутском направлении обстрелам подверглись Спорное, Выемка, Белогоровка, Веселое, Раздолевка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Предтечино, Александро-Шультино и Курдюмовка.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка, Угледар, Пречистовка, Большая Новоселка, Времовка и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском направлении огневое поражение понесли районы населенных пунктов Зеленое поле Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Малая Токмачка, Орехов, Новоандреевка и Каменское Запорожской области.

В Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня снова пострадали Змиевка, Токаревка, Антоновка и Херсон, ранены мирные люди.

Тем временем "администрация" временно оккупированного города Голая Пристань Херсонской области оказывает давление на местное население по переоформлению имущественных прав по российскому законодательству. В частности, распространяется информация, что граждане Украины, которые не выполнят требований оккупантов до мая этого года, будут депортированы в Россию.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 16 февраля российская оккупационная армия нанесла ракетные удары с помощью авиации по городу Волчанск на Харьковщине. В результате очередного военного преступления РФ погиб 46-летний мужчина и еще шестеро мирных жителей получили ранения;

– в ГУР оценили планы врага на наступление и рассказали, где войска Путина сосредоточили силы. В разведке подчеркнули, что российская пропаганда готовит население РФ к новой волне мобилизации. Скорее всего, враг стремится сосредоточиться на захвате "всего Донбасса" до конца марта – сегодня там продолжаются его отчаянные попытки оккупировать населенные пункты.

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