Войска РФ продолжают попытки переправиться через Оскол: вражеская техника уничтожена

На Купянском направлении фронта за прошедшие сутки российские войска совершили шесть атак. Они продолжают попытки переправиться через реку Оскол.

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Силы обороны отражали штурмовые действия захватчиков в направлении некоторых населенных пунктов, в боях была уничтожена вражеская техника. Об этом сообщили в оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

Военные отметили, что атаки российской пехоты были успешно отражены возле Каменки, Песчаного, Петропавловки и Загрызово.

"Армия РФ не оставляет намерений навести переправу в районе Двуречной для переброски техники на западный берег реки Оскол. Для наведения переправы был применен тяжелый механизированный мост", – говорится в сообщении.

В ОСГВ "Хортица" отметили, что защитники успешно уничтожили российскую инженерную технику.

Также сообщается, что на Купянщине российская армия продолжает использовать устаревшие образцы бронетанкового вооружения, в том числе танки Т-55, переоборудованные для перемещения личного состава на передовые позиции и в районы сосредоточения.

Напомним, что 27 марта бойцы 77-й отдельной аэромобильной Приднепровской бригады сорвали попытку российского массированного штурма на Купянском направлении, к которому оккупанты готовились несколько дней. Защитники остановили атаку и уничтожили бронетехнику врага.

Как сообщал OBOZ.UA, спикер ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов рассказал, что оккупанты активизировали попытки переброски военной техники на западный берег реки Оскол в Купянском районе. Хотя общее количество боестолкновений на этом направлении оставалось сравнительно небольшим, военные фиксировали рост активности врага.

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