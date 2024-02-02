Войска РФ проводят штурмовые действия у Приютного: в DeepState назвали цель врага. Карта

Российские оккупационные войска в последние дни проводят штурмовые действия возле Приютного Запорожской области. Таким образом, путинская армия пытается улучшить тактическое положение на этом направлении.

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Об этом сообщает Telegram-канал DeepState, постоянно обновляющий карту войны в Украине на своем портале. Там уточнили, что враг производит штурмовые действия вокруг леса.

Есть одна местность возле Приютного, где враг пытается последние дни вытеснить Силы Обороны за каскад водохранилищ. Судя по кадрам, ему это частично удается", – добавили эксперты.

Отмечается, что после ухода 35-й и 36-й бригад Морской пехоты в сентябре прошлого года здесь были выставлены подразделения сугубо под оборону.

Оккупанты, пользуясь этим и еще некоторыми факторами, пытаются улучшить тактическое положение. Накопив преимущество в огневой силе, захватчики начали штурмовые действия вокруг и в самом лесу. Точная линия столкновения там уточняется.

Стоит отметить, что гвардейцы бригады "Спартан", которые сейчас выполняют боевые задачи на Запорожском направлении, ежедневно доказывают, что российские оккупанты не уйдут от своей судьбы на украинской земле. Здесь захватчиков ждет только смерть.

Как сообщал OBOZ.UA, в Запорожском направлении нацгвардейцы уничтожили врага вместе с техникой, а раненых взяли в плен. Удачная операция заняла всего пол дня.

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