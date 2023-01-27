Войска РФ пытались наступать на четырех направлениях, оккупанты конфискуют имущество местных предпринимателей под Скадовском – Генштаб

Российские оккупационные войска пытались наступать на Бахмутском, Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Чем дальше, тем активнее враг применяет авиацию по всей линии фронта, также усиливаются обстрелы прифронтовых населенных пунктов.

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На оккупированных территориях Украины захватчики продолжают террор украинцев, в частности, в Скадовском районе на Херсонщине россияне взялись конфисковать имущество местных предпринимателей, а в Энергодаре Запорожской области планируют запустить ЗАЭС, чтобы воровать электроэнергию. Об этом говорится в вечерней оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

По данным Генштаба, по всем направлениям боевых действий враг все активнее применяет артиллерию. Также не утихают обстрелы захватчиками прифронтовых населенных пунктов.

"Российские оккупанты в течение суток нанесли 24 авиационных и 7 ракетных ударов. Также совершили более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В результате ударов РФ по гражданской инфраструктуре городов Кондрашовка Харьковской области, Часов Яр Донецкой области, поселка Камышаны и города Херсон есть погибши и раненые среди мирного населения. Повреждены здания областной гражданской инфекционной больницы в Херсоне", - отметили в Генштабе.

Захватчики и дальше несут значительные потери, однако не прекращают попыток наступать на позиции украинских войск, прежде всего - в Донецкой области.

"Несмотря на значительные потери, с целью улучшить тактическое положение противник продолжает наступательные действия на Бахмутском, Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На Купянском, Запорожском и Херсонском – обороняется", - очертили ситуацию на фронте представители ГШ ВСУ.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также удар по позициям зенитно-ракетных комплексов. Подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ сбили российский Су-25 и вертолет Ми-8, а воины ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 2 района сосредоточения живой силы захватчиков.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка неизменна. По-прежнему наступательных группировок противника там не обнаружено. И по-прежнему враг продолжал обстреливать в этих направлениях мирные населенные пункты.

Так, обстрелам из танков, минометов и артиллерии подверглись районы населенных пунктов Сеньковка и Тимоновичи Черниговской области; Волфино и Тимофеевка - Сумской; а также более 15 населенных пунктов в Харьковской области, в частности, Ветеринарное, Казачья Лопань, Веселое, Волчанск, Варваровка, Бударки, Белый Колодец, Милово, Новомлынск и Двуречная.

На Купянском направлении российские войска устроили минометные и артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Двуречное, Синьковка, Кучеровка, Ивановка, Котляровка и Берестово Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка и Мясожаровка в Луганской области.

На Лиманском направлении враг бил по Макеевке, Невскому и Диброве Луганской области.

На Бахмутском направлении огневому поражению подверглись районы более 20 населенных пунктов. Среди них - Веселое, Белогоровка, Благодатное, Бахмут, Часов Яр, Клещеевка, Белая Гора, Дружба, Зализное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении захватчики обстреляли населенные пункты Бердичи, Авдеевка, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.

На Новопавловском направлении противник снова обстрелял Богоявленку, Угледар и Золотую Ниву Донецкой области.

На Запорожском направлении от российских обстрелов пострадали Зализное, Ильинка, Времевка и Зеленое Поле на Доннечине, а также Ольговское, Малиновка, Малая Токмачка, Малые Щербаки, Каменское и Плавни Запорожской области – всего 20 населенных пунктов.

На Херсонском направлении обстрелы из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов подверглись районам населенных пунктов Золотая Балка, Гавриловка, Дудчаны, Красный Маяк, Монастырское, Томарино, Бургунка, Тягинка, Станислав и Херсон.

На временно оккупированных территориях Украины захватчики пытаются лечить своих раненых и издеваются над местными жителями.

Так, в городе Хрустальный Ровеньковского района Луганской области, в помещении городской больницы оккупанты развернули "полевой госпиталь", где лечат российских военнослужащих и наемников ЧВК "Вагнер".

Кроме того, еще один "госпиталь" для лечения захватчиков оккупанты развернули в Каирах Каховского района Херсонской области, на базе Каирского психоневрологического интерната.

Активизировались захватчики и на захваченной ими ЗАЭС - они пытаются запустить станцию и направлять электроэнергию, которую она производит, в РФ.

"По имеющейся информации, в Энергодаре, со 2 февраля, враг создает на атомной электростанции комиссию для проверки двух линий электропитания по 750 кВт с целью планирования возобновляемых работ и подачи питания для транзита электроэнергии из Запорожской АЭС в Россию", - сообщили в Генштабе.

А на захваченной части Херсонщины идет грабеж местных жителей. К примеру, во временно занятом курортном поселке Железный Порт Скадовского района Херсонской области, российская так называемая "администрация" осуществляет перепись у украинских граждан не перерегистрированного по российскому законодательству бизнеса (пансионаты, кафе, рестораны). Это имущество конфискуют.

Напомним, только за минувшие сутки украинские воины были ликвидированы. 850 захватчиков. К утру 27 января общие безвозвратные потери армии РФ в войне против Украины перевалили за 124 тысячи человек.

Также сообщалось, что днем 27 января украинские защитники приземлили очередной вражеский штурмовик Су-25. Самолет был уничтожен на востоке Украины.