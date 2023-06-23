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Войска РФ пытались вернуть утраченные позиции на востоке и отошли в оборону на юге: произошло 27 боевых столкновений – Генштаб

Анастасия Ковалева
War
5 минут
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Войска РФ пытались вернуть утраченные позиции на востоке и отошли в оборону на юге: произошло 27 боевых столкновений – Генштаб

Украинские войска продолжают добиваться успеха на фронте. Но несмотря на это, оккупанты предпринимают попытки вернуть себе утраченные позиции.

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Об этом сообщается в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ. В сутки произошло 27 боевых столкновений.

В течение суток российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по территории Украины, применив 14 крылатых ракет Х-101/Х-555, 3 дрона "Shahed-136/131", а также 4 зенитных управляемых ракеты с С-300 по Запорожью. средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины 14 ракет и 2 дроны были уничтожены, а также зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил был уничтожен российский ударный вертолет Ка-52, противник потерял 7 разведывательных БПЛА.

Также враг нанес 51 авиационный удар, совершил около 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, кроме разрушения инфраструктуры пострадали мирные люди.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло более 27 боевых столкновений.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. На полигонах республики Беларусь продолжаются мероприятия боевой подготовки и слаживания подразделений с РФ перед их отправкой в районы ведения боевых действий на территории Украины.

Войска РФ пытались вернуть утраченные позиции на востоке и отошли в оборону на юге: произошло 27 боевых столкновений – Генштаб

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Нанес авиаудары в районе Павловки Сумской области, Гатища и Плетеновки Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Карповичи Черниговской области; Середина-Буда, Шалыгино, Поповка, Атинское, Искрисковщина, Волфино, Павловка, Обода, Кондратовка Сумской области, а также Гурьев Казачок, Уды, Ветеринарное, Казачья Лопань, Стрелка, Олейниково, Нескучное, Огирцево, Гатище Плетеновка, Бударки, Землянки, Озерное, Ольховатка, Чугуновка, Тополя на Харьковщине.

Войска РФ пытались вернуть утраченные позиции на востоке и отошли в оборону на юге: произошло 27 боевых столкновений – Генштаб

На Купянском направлении враг совершил безуспешные наступательные действия в направлении Синьковки Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Красное Первое, Фиголовка, Двуречная, Западное, Купянск, Масютовка, Кисловка, Берестово Харьковской области.

Войска РФ пытались вернуть утраченные позиции на востоке и отошли в оборону на юге: произошло 27 боевых столкновений – Генштаб

На Лиманском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении Белогоровки. Нанес авиационные удары в районах Невского Луганской области и Белогоровки и Северска Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись Невскому, Белогоровке Луганской области и Торскому, Серебрянку, Верхнекаменному, Спорному, Раздолевке Донецкой области.

Войска РФ пытались вернуть утраченные позиции на востоке и отошли в оборону на юге: произошло 27 боевых столкновений – Генштаб

На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах Хромово, Ивановское, Первомайское Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка, Южное, Нью-Йорк Донецкой области.

Войска РФ пытались вернуть утраченные позиции на востоке и отошли в оборону на юге: произошло 27 боевых столкновений – Генштаб

На Авдеевском направлении противник проводил безуспешные наступательные действия в районах Северное, Авдеевка Донецкой области. Нанес авиационных ударов в районах Новокалиново, Очеретино, Невельское, Авдеевка, Северное Донецкой области. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Бердичи, Авдеевка, Тоненькое, Карловка, Невельское Донецкой области.

Войска РФ пытались вернуть утраченные позиции на востоке и отошли в оборону на юге: произошло 27 боевых столкновений – Генштаб

На Марьинском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Марьинки Донецкой области, успеха не имел. В то же время совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Красногоровка, Марьинка, Георгиевка Донецкой области.

Войска РФ пытались вернуть утраченные позиции на востоке и отошли в оборону на юге: произошло 27 боевых столкновений – Генштаб

На Шахтерском направлении враг совершил безуспешные наступательные действия в направлении Новомихайловки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Алексеевка и Благодатное Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Благодатное Донецкой области.

Войска РФ пытались вернуть утраченные позиции на востоке и отошли в оборону на юге: произошло 27 боевых столкновений – Генштаб

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия, сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Пытался восстановить утраченное положение в районе Макаровки Донецкой области. Нанес авиационных ударов в районах Золотая Нива, Сторожево, Макаровка Донецкой области; Новоданиловка, Левадное, Орехов, Степногорск Запорожской области; Антоновка Херсонской области. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Водяное, Угледар, Новоочеретоватое, Макаровка, Свободное Поле, Сторожево, Зеленое Поле, Новополье, Донецкой области; Новодаровка, Темировка, Левадное, Малиновка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Волшебное, Железнодорожное, Белогорье, Новоданиловка, Омельник, Красная Криница, Преображенка, Орехов, Егоровка, Новоандреевка, Степное, Пятихатки Запорожской области; Приднепровское Днепропетровской области; Качкаровка, Республиканец, Казацкое, Дорожное, Бургунка, Золотая Балка, Дудчаны, Ивановка, Молодежное, Белозерка, Ромашково, Антоновка, Зеленовка, Херсон, Зимовник, Днепровское, Янтарное, Берегово, Огромное Херсонской области.

Войска РФ пытались вернуть утраченные позиции на востоке и отошли в оборону на юге: произошло 27 боевых столкновений – Генштаб

Российские оккупанты продолжают использовать инфраструктуру временно захваченных населенных пунктов для оказания медицинской помощи своим раненым военнослужащим. В населенном пункте Чкалово Запорожской области, на территории детского сада, захватчики обустроили полевой госпиталь. Зафиксировано прибытие двух грузовых автомобилей с медицинским оборудованием.

Авиация сил обороны в сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 4 района сосредоточения личного состава и военной техники, 12 артиллерийских подразделений на огневых позициях, 2 средства радиоэлектронной борьбы и 1 средство противовоздушной обороны.

Напомним, утром 23 июня в Генеральном штабе ВСУ рассказали о текущей ситуации на фронте. Там отметили, что за сутки на Донбассе произошло более 30 боевых столкновений. В частности, враг пытался штурмовать Белогоровку, но эти попытки потерпели неудачу, как и атаки на Авдеевском и Марьинском направлении.

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