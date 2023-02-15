Войска РФ пытаются идти в атаки в направлении Купянска и стягивают войска на Луганщине: в ВСУ раскрыли замысел врага

Россияне накопили под Кременной немалые силы, они могут планировать наступление на Лиман, однако с осени врагу так и не удалось перехватить инициативу на поле боя. В то же время попытки оккупантов продвигаться на Луганщине вероятнее всего являются не частью стратегического замысла, а хаотичными попытками истощить украинские войска в регионе.

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Между тем не складывается у захватчиков и с анонсированным наступлением на Купянск: соответствующие попытки сразу пресекают защитники Украины. Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в интервью РБК.

Комментируя информацию о планах Кремля с направления Кременной развернуть наступление на Лиман, обнародованные изданием Financial Times, представитель ВСУ отметил, что подобные намерения агрессор действительно может вынашивать.

По словам Череватого, Россия действительно стягивает свои войска в район Кременной. В частности, там есть десантные подразделения ВС РФ, а также части так называемого 2 армейского корпуса "ЛНР", мотострелковые подразделения и наемники из частных военных компаний. Однако о логике концентрации этих сил под Кременной можно будет судить несколько позже.

Череватый напомнил, что осенью инициативу в Луганской области удерживали Силы обороны Украины.

"Правда, из-за погодных условий, из-за того, что мы не исповедуем тактику "любой ценой" и из-за того, что мы стараемся не допустить больших потерь, там было плавное давление на врага, по возможности мы освобождали населенные пункты. Когда не было такой возможности, мы просто поражали врага огнем, высокоточными системами, истощали их логистику и склады. Периодически они прибегают к контратакам в районе Стельмаховки, Дибровы, Площанки, Белогоровки. Однако больших успехов на этом направлении они не добились", - отметил представитель ВСУ.

Несколько активизировались россияне и на Купянском направлении. В частности, некоторые Telegram-каналы даже сообщали о якобы начале наступления оккупационных войск на Купянск с северо-востока.

"Они пытаются там контратаковать. Но ситуация контролируемая и она схожа с лиманским направлением. То есть их действия там мы видим и мы их купируем", - прокомментировал ситуацию на направлении Череватый.

В целом, по словам спикера Восточной группировки войск, армия РФ пытается продвигаться на Луганщине на запад. Однако это обусловлено не стратегическими замыслами, это - ситуативные действия, ключевой целью которых является стремление врага истощить украинцев.

"Я думаю, что они уже сейчас отошли от тех стратегических замыслов, которые были в начале. Они уже сейчас действуют ситуативно – что получается. Россияне пытаются истощить нас, но это очень истощает и их силы и средства. У них есть лучше подразделения, есть хуже. Но средний срез – это не суперпрофессионалы, это, как правило, люди, обученные в достаточно короткие сроки, которые приходят для пополнения их потерь", – заметил Череватый.

Он напомнил, что даже при грамотном планировании операции наступающая сторона терпит в разы большие потери, чем обороняющаяся. Потери же российских оккупантов бьют все возможные рекорды.

"Даже если наступательная операция спланирована грамотно, военная наука все равно предусматривает потери в 3-5 раз больше, чем у обороняющихся. Их потери даже превышают это среднее значение из-за того, что у них нет много подготовленного личного состава, в том числе офицерского состава младшего и среднего звена. Следовательно, это просто банальные атаки на истощение", – резюмировал Череватый.

Напомним, ранее в ГУР объяснили, почему оккупанты бросают все силы на захват Бахмута и Угледара. Для врага не секрет, что Украина усиленно готовится к продолжению контрнаступления и освобождению оккупированных территорий. Следовательно, россияне спешат захватить упомянутые города, ведь рассчитывают, что это поможет притормозить украинское наступление.

Также сообщалось, что в украинской разведке назвали главные цели врага. До конца марта Кремль поставил оккупационной группировке задачу выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей. Чтобы добиться возможности для Путина похвастаться перед россиянами "успехами", российское командование пытается развить новое наступление, не считаясь с потерями.

Между тем в самой РФ усиливается противостояние между разными "башнями" Кремля.