Войска РФ пытаются наступать на востоке, ВСУ отразили все атаки под Бахмутом: главное о ситуации на фронте

За прошедшие сутки на фронте в Украине произошло около 20 боевых столкновений Сил обороны с российскими оккупационными войсками. Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, на востоке Украины продолжаются тяжелые бои.

Видео дня

Противник вел безуспешные наступательные действия, в то же время защитники отразили все вражеские атаки, в частности, в районе Берховки под Бахмутом. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook 13 июля.

Российские обстрелы и ситуация на фронте

Оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по территории Украины, применив 2 крылатые ракеты "Калибр", 1 баллистическую ракету "Искандер-М" и 20 иранских ударных БпЛА Shahed-136/131. Благодаря успешной боевой работе зенитных ракетных подразделений, истребил мобильных огневых групп Воздушных сил и противовоздушной обороны других составляющих Сил обороны Украины уничтожены 2 крылатые ракеты "Калибр" и 20 ударных дронов.

Кроме того, враг нанес 46 авиационных ударов и совершил около 40 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, пострадали мирные люди, среди которых есть дети, разрушены жилые дома и другая гражданская и административная инфраструктура.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. В течение суток нанес авиационный удар в районе Ветеринарного Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности Камень Черниговской области; Покровка, Рясное Сумской области и Муравское, Олейниково, Резниково, Бологовка Харьковской области.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Противник нанес авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Строевка, Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Западное, Купянск Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия восточнее Невской Луганской области и восточнее Тернов на Донетчине. Нанес авиационные удары в районах Невского и Белогоровки Луганской области.

Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, в частности Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отразили все вражеские атаки в районе Берховки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Часов Яр, Александро-Шультино, Дилиевка и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки и совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Бердичи, Степное, Авдеевка Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Марьинка и Георгиевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки и нанес авиационный удар возле Макаровки Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Новоукраинка, Сторожево, Благодатное и Макаровка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Нанес авиационные удары в районах Приютного Запорожской области и Казацкого – Херсонской. Совершил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в том числе Новодаровка, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Орехов Запорожской области; Золотая Балка, Михайловка, Антоновка, Чернобаевка, Кизомис Херсонской области и Херсон. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Потери России в войне

Авиация сил обороны за сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, 10 артиллерийских средств на огневых позициях и станцию контрбатарейной борьбы противника.

Также, как отметили в Генштабе, оккупанты продолжают практику искусственного переселения и насильственной ассимиляции украинцев на временно захваченных территориях Украины. Так, в Геническом районе Херсонской области захватчики начали принудительное выселение в Россию украинских граждан, которые до сих пор не получили или отказались от получения российского гражданства, в том числе и семей с детьми и пожилых людей. Их места жительства оккупанты заселяют, как правило, представителями государственных меньшинств из малообеспеченных слоев населения РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– днем 13 июля российские оккупационные войска снова ударили по приграничью Сумской области. В результате атаки погиб мужчина, 60-летний житель села Поповка;

– начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что на оккупированной территории Херсонщины противник пытается восстановить первую линию обороны, смытую наводнением после подрыва россиянами Каховской ГЭС, и подтянуть огневые позиции ближе к берегу Днепра. Силы обороны Украины мешают планам противника, уничтожают его военную технику и живую силу.