Войска РФ пытаются прорвать оборону и выйти к реке Оскол, под Часовым Яром интенсивные бои, – Сырский

После некоторых успехов во время наступления на Харьковском направлении войска Российской Федерации "полностью завязли в уличных боях" за Волчанск. Интенсивные сражения продолжаются близ Часового Яра (Донетчина), а также в районе Купянска (Харьковщина).

На последнем направлении оккупанты пытаются выйти к реке Оскол. Об этом 23 мая в Facebook сообщил главнокомандующий ВС Украины Александр Сырский. Он рассказал, что продолжает работать на восточных участках фронта.

На севере Харьковской области у города Волчанск у противника очень высокие потери в личном составе штурмовых подразделений. Россияне перебрасывают резервы с разных направлений, пытаясь поддержать активные наступательные действия, но безуспешно.

В районе Липцев оккупанты также имеют существенные потери, перешли к активной обороне, проводят минирование, обстрелы позиций наших войск.

На Купянском направлении продолжаются бои в лесном массиве к северу от города Купянск. Сложная ситуация в районе Кисловки, где враг пытается прорвать нашу оборону и выйти к реке Оскол.

Интенсивные бои продолжаются в районе Ивановского и на подступах к Часовому Яру. "Враг пытается любой ценой зацепиться за город, использует новейшие Т-90М, БМП-3, БМД-4, которые, как правило, уничтожаются нашими противотанковыми средствами и FPV дронами еще в ходе выдвижения", – отчитался Сырский.

Наиболее интенсивные и жесткие бои – на Покровском и Кураховском направлениях. Враг пытается прорвать украинскую оборону на узком участке фронта между населенными пунктами Старомихайловка и Бердичи. В боях там участвуют наиболее подготовленные российские подразделения.

Наступательные действия происходят как с использованием бронетехники, так и в пешем порядке, нередко – на мотоциклах и багги.

На других направлениям также неспокойно, но количество и интенсивность боестолкновений значительно меньше.

Главнокомандующий Вооруженными силами назвал целями своей работы на передовой изучение обстановки на месте, решение проблемных вопросов, обеспечение дополнительным количеством боеприпасов, дронов, РЭБ и других средств, усиление резервами и т.д.

Также на востоке страны Сырский наградил солдат, сержантов и младших офицеров, которые отличились в боях.

"Хочу отметить эффективную работу большинства командиров и штабов по организации боевых действий, огневого поражения противника, поддержания взаимодействия с соседними частями. Конечно, есть проблемы, требующие быстрых и кардинальных решений", – написал главком.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее начальник городской военной администрации Купянска Андрей Беседин рассказал, что из-за активных боевых действий в Купянском районе горит лес, местность – в дыму.

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