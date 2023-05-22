Войска РФ снова ударили по Харькову и области: первые подробности

В понедельник, 22 мая, российские войска ударили по Харькову и области. Оккупанты второй раз за сутки нанесли удар по Харьковщине, жителей просят не игнорировать тревогу.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

"Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналов тревоги", – написал он.

Как пишет "Общественное", в Харькове сообщают о взрывах. Предварительно они раздаются за пределами города.

По данным начальника Харьковского гарнизона Сергея Мельника, продолжает фиксироваться враждебная активность и пуски ракет из Белгорода.

"Враг наносит удары. Пуски вражеских ракет из Белгорода продолжаются - не игнорируйте воздушную тревогу!", – написал Мельник в Telegram.

Напомним, в эти же сутки, 22 мая, армия РФ обстреляла Купянск на Харьковщине. Российские террористы ранили двух женщин, повредили частные жилые дома, хозяйственные постройки и гражданскую инфраструктуру.

"Враг продолжает бить по мирным жителям Харьковщины. Сегодня российские оккупанты в очередной раз обстреляли Купянск. К сожалению, ранения получили 2 женщины – 76-ти и 53-х лет. Госпитализированы в состоянии средней тяжести. В городе повреждены частные жилые дома, хозяйственные постройки и гражданская инфраструктура. На месте работают экстренные службы", – сообщил об обстреле Купянска Синегубов.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне вечером, 21 мая оккупанты нанесли ракетный удар по Циркунам на Харьковщине. Одна из ракет попала в землю, еще одна повредила частный дом. В результате вражеской атаки пострадал гражданский мужчина.

В тот же день, 21 мая, Армия РФ прицельно обстреляла жилой дом в поселке Казацкое в Херсонской области. В результате обстрела погиб мужчина.

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