Войска РФ сосредоточились на четырех направлениях, ВСУ дают отпор врагу: в Генштабе рассказали о ситуации. Карта

В Украине начались 449-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ, на которые враг не прекращает наносить удары, совершать обстрелы не только военных, но и гражданских объектов. Накануне на фронте произошло 36 боевых столкновений Силы обороны с оккупантами на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

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Именно там на сегодня войска агрессора сосредотачивают свои основные усилия, а в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка. О военной ситуации рассказал Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 18 мая.

Сегодня ночью российские террористы нанесли очередной ракетный удар по Украине. Информация о последствиях уточняется. А за прошедшие сутки они совершили 15 ракетных ударов, в частности по городам Бахмут, Херсон и Одесса. Кроме того, зафиксировано 42 вражеских авиаудара и 101 обстрел из реактивных систем залпового огня. Пострадали мирные жители, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

"Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой. Просим не игнорировать сигналы воздушной тревоги", – призвали в Генштабе.

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