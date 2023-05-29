Войска РФ сосредоточились на полной оккупации двух областей, ВСУ уничтожили шесть пунктов управления врага и склад БК – Генштаб

В Украине начались уже 460-е сутки полномасштабной войны, когда государство-террорист Россия, не считаясь с потерями, продолжает сосредотачивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. Накануне наши защитники отбили 19 атак врага.

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Воины Сил обороны ударили по районам сосредоточения личного состава и военной техники захватчиков, местами уничтожив их. О ходе боевых действий рассказал Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 29 мая.

Отмечается, что сегодня ночью российские военные преступники нанесли очередные воздушные удары по Украине, данные о последствиях этой террористической атаки еще уточняются. В то время как за прошедшие сутки войска РФ совершили 97 авиаударов, в том числе применив 59 ударных БПЛА типа Shahed (58 было сбито), а еще 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается постоянной, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. На полигонах Республики Беларусьприбывают определенные подразделения ВС РФ для проведения мероприятий боевой подготовки перед отправкой на войну в Украину.

На Северском и Слобожанском направлениях враг продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Нанес авиаудары в районах н. п. Кондратовка, Басовка, Могрица, Мирополье, Славгород Сумской области и Плетеновка, Волчанские Хутора – Харьковской. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы н. п. Гута-Студенецкая, Карповичи, Тимоновичи, Зализный Мост, Галагановка, Муравьи, Ходыно Черниговской области; Нововасиловка, Середина-Буда, Прогресс, Демьяновка, Ходыно, Мануховка – Сумской; Липцы, Гатище, Плетеновка, Волчанск, Малая Волчья и Бударки – Харьковской.

На Купянском направлении оккупанты вели безуспешные наступательные действия возле Масютовки. Нанесли авиаудар в районе Кисловки на Харьковщине. Артиллерийским и минометным обстрелам от них подверглись Колодезное, Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Двуречная, Западное, Масютовка, Кисловка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении враг наступательных действий не проводил, но ударил с авиации по районам Ягодного Харьковской области; Сергеевки, Белогоровки – Луганской; Ивановки, Спорного, Рай-Александровки, Веселого – Донецкой. Российским артобстрелам подверглись Невское, Белогоровка на Луганщине и Торское, Верхнекаменское, Спорное на Донетчине.

На Бахмутском направлении в течение суток оккупанты вели безуспешные наступательные действия северо-восточнее Орехово-Василевки и в направлении Ивановского. Нанесли авиаудары в районах Предтечино, Белой Горы, Курдюмовки, Нью-Йорка, Яблунивки на Донетчине. От их обстрелов пострадали Василевка, Приволье, Орехово-Василевка, Григоровка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Предтечино, Константиновка и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении войска агрессора наступлений не проводили, ударили с авиации в районах Авдеевки, Водяного и Первомайского. Совершили артобстрелы Авдеевки, Первомайского и Карловки на Донетчине.

На Марьинском направлении наши защитники отбили 12 вражеских атак в районе Марьинки. Захватчики нанесли авиационный удар возле города. Также обстреляли Победу Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Великой Новоселки на Донетчине. Нанес авиаудар возле Угледара, обстрелял город, а также Парасковеевку, Новомихайловку, Новоукраинку, Пречистовку и Шахтерское.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупационная армия продолжает вести оборонные действия. Она нанесла авиаудар в районе Берислава на Херсонщине. Также обстреливала н. п. Времовка, Новополье Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка, Малые Щербаки и Степногорск – Запорожской; Херсон, Золотая Балка, Михайловка, Веселое, Казацкое, Николаевка, Львове, Ивановка, Антоновка, Днепровское, Кизомыс – Херсонской.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники, а также шесть – по зенитно-ракетным комплексам ВС РФ. Защитники уничтожили вражеский БПЛА разведывательного типа. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения вооружения и военной техники, ЗРК С-300 и ЗРК "Тор", шесть пунктов управления, станцию радиоэлектронной борьбы, артиллерийское подразделение на огневой позиции и склад боеприпасов оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, бойцы ГПСУ и ВСУ отбили штурм оккупантов под Авдеевкой, несмотря на химическую атаку. Это сражение с врагом длилось десять часов.

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