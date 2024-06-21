Войска РФ ударили баллистикой по Одесщине: есть прилет

Российские войска во второй половине дня 21 июня нанесли баллистический удар по Одесщине. Зафиксирован прилет по прибрежной зоне, повреждения получил объект рекреационной инфраструктуры.

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Предварительно обошлось без пострадавших. Подробности сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

"Враг ударил баллистикой по прибрежной зоне Одесщины. В результате попадания поврежден объект рекреационной инфраструктуры. На месте возник пожар, который огнеборцы оперативно ликвидировали. К счастью, люди не пострадали", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в этот день стало известно, что оккупанты сбросили авиабомбу на Селидово Донецкой области. Удар был нанесен около 09:25 утра 21 июня.

Вследствие обстрела 2 человека погибли, еще 3 получили ранения.

Также в результате сброса авиабомбы были повреждены многоэтажные и частные жилые дома и автомобиль.

Нанесли оккупанты удар и по Воздвижовке на Запорожье. В результате удара погиб мужчина, еще двух человек с травмами спасатели достали из-под завалов: оккупанты полностью разрушили два жилых дома.