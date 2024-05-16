Войска РФ ударили по гражданской инфраструктуре Миргорода

Оккупационные войска Российской Федерации днем в четверг, 16 мая, запустили ракету по Миргороду на Полтавщине. Жертв или раненых мирных жителей, предварительно, нет.

Взрыв прогремел примерно в 13:45. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в сводке (по состоянию на 16:30) сообщил, что "российские террористы в очередной раз нанесли коварный ракетный удар по гражданской инфраструктуре города Миргород".

Начальник Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин проинформировал о взрыве в 14:25 на своем канале в Telegram. Однако тогда у чиновника не было информации о прилете в гражданскую или критическую инфраструктуру.

"Враг снова атаковал Полтавщину... По предварительной информации, никто не пострадал, попадания в гражданскую или критическую инфраструктуру не зафиксировано", – писал Пронин.

Мониторинговые Telegram-каналы сообщали, что после взрыва в районе Миргорода фиксировался вражеский разведывательный беспилотник (возможно, ZALA).

Как передавал OBOZ.UA:

– 16 мая оккупанты ударили кассетными боеприпасами по селу под Волчанской громадой Харьковской области. В результате атаки ранения получили гражданские лица.

– Ночью и ранним утром в результате российских обстрелов Харьковщины погибли две женщины, еще четыре пострадали.

– Утром 16 мая войска страны-агрессора открыли огонь из реактивных систем залпового огня "Смерч" по селу Михайловка Донецкой области. Телесные повреждения получили пять человек.

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