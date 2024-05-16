Оккупанты ударили по Михайловке в Донецкой области: ранены пять человек

Утром 16 мая российская террористическая армия атаковала населенный пункт Михайловка в Донецкой области. Вследствие военного преступления пострадали 5 человек.

Россияне ударили по мирным жителям из реактивных систем залпового огня "Смерч". Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре.

Войска РФ атаковали населенный пункт около 10:45 утра. Под ударом оккупантов оказалась территория одного из местных предприятий.

В результате атаки врага на мирный населенный пункт получили телесные повреждения пятеро гражданских – три женщины и двое мужчин. В настоящее время им предоставляется квалифицированная медицинская помощь.

Кроме того, из-за взрывов российских снарядов повреждены административное здание и транспортное средство.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, российские оккупационные войска ночью 16 мая обстреляли населенные пункты Харьковской области. В результате атаки две женщины погибли, еще четыре получили ранения.

Ранее сообщалось, что 15 мая страна-агрессор обстреляла Днепропетровщину. В результате атаки погибли двое работников "Укрзалізниці".

Также сообщалось, что оккупанты ударили авиабомбой по Харьковщине: повреждена больница. Пострадали сотрудники медучреждения.