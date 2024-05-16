Оккупанты ударили по Харьковщине: есть погибшие и пострадавшие. Фото

Российские оккупационные войска снова обстреляли населенные пункты Харьковской области. В результате атаки две женщины погибли, еще четыре получили ранения.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре. 16 мая ориентировочно в 00:20 захватчики нанесли ракетный удар по городу Чугуев.

В результате по меньшей мере было повреждено 10 жилых домов. Три женщины получили острую реакцию на стресс.

Предварительно установлено, что враг атаковал город двумя ракетами С-300 с территории Белгородской области.

Кроме того, сегодня в 4:35 оккупанты совершили авиаудар по селу Богуславка Боровской территориальной громады. Пострадали частные дома. У 84-летней мирной жительницы наблюдается острая реакция на стресс.

За прошедшие сутки российская армия также не прекращала обстреливать пограничную Волчанскую громаду. В селе Графское погибла женщина 87 лет, еще одна 72-летняя жительница погибла в Волчанске.

Прокуроры и следователи полиции принимают все возможные меры для документирования военных преступлений, совершенных российской армией.

"При процессуальном руководстве Чугуевской и Изюмской окружных прокуратур Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины)", – уточнили в прокуратуре.

Стоит отметить, что Силы обороны Украины в Харьковской области осуществляют зачистку северной части Волчанска и самого города. Украинские военные работают над стабилизацией ситуации, наносят врагу огневые удары и не позволяют российским оккупационным войскам закрепиться.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине враг продолжает атаковать Силы обороны вдоль почти всей линии фронта. На Харьковском направлении интенсивность боевых действий выросла, а основные усилия оккупанты сосредоточивают на Покровском и Купянском направлениях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!