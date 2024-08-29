Войска РФ ударили по гражданской инфраструктуре Сумщины: ранены три человека. Фото

Российские оккупационные войска в среду, 28 августа, обстреляли Николаевскую сельскую громаду в Сумской области. Под вражеским ударом оказалась гражданская инфраструктура.

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Ранения получили трое мирных жителей. Об этом сообщили на Facebook-странице Сумской областной прокуратуры. Правоохранители проводят досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Как сказано в сообщении, по предварительным данным, удар по мирному населенному пункту был нанесен ракетным вооружением.

"По данным следствия, 28 августа 2024 года с 16:40 до 17:40, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, враг нанес, по предварительным данным, ракетные удары по гражданской инфраструктуре Николаевской сельской громады Сумского района", – сообщили в прокуратуре.

Правоохранители добавили, что в результате атаки оккупантов ранения получили супруги, которым по 62 года, и 65-летний мужчина.

В то же время в Telegram-канале Сумской областной военной администрации отметили, что в результате ракетного удара по Николаевской громаде ранения получили четверо гражданских.

Всего, по данным ОВА, в течение дня россияне совершили 66 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Было зафиксировано 220 взрывов.

Обстрелы потерпели Хотинская, Юнаковская, Николаевская, Великописаревская, Белопольская, Березовская, Эсманьская, Глуховская, Середино-Будская, Краснопольская, Новослободская, Дружбовская, Зноб-Новгородская громады.

Как сообщал OBOZ.UA:

– войска России под вечер 28 августа ударили КАБом по центру Купянска Харьковской области. Под удар попало здание городской администрации, 16 человек получили ранения.

– Также оккупанты нанесли авиаудара по селу Измайловка Покровского района Донетчины. Российский КАБ полностью разрушил частный жилой дом и убил всю семью.

– А в результате утренних обстрелов Херсонщины погибли два человека, 14 получили ранения.

– Накануне вечером войска РФ ударили по Изюму на Харьковщине. Целью стали жилые дома и хлебопекарня, пострадали 12 человек, в том числе пятеро детей.

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