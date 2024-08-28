Оккупанты атаковали Херсон, есть пострадавшие

Войска России утром 28 августа с временно оккупированного левобережья Днепра атаковали Херсон. Под удар БПЛА попал Днепровский район города, два человека получили ранения, один из них в тяжелом состоянии.

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О последствиях обстрела сообщил руководитель Днепровской МВА Роман Мрочко. По его словам, оккупанты нанесли удар около 10 часов утра.

К медикам за помощью обратилась 65-летняя женщина, получившая минно-взрывную травму и обломочное ранение ноги.

Кроме того, был госпитализирован 55-летний мужчина в тяжелом состоянии.

Предварительно у него минно-взрывная травма.

Врачи дообследуют пострадавшего.

Мужчина попал под атаку российского дрона в Днепровском районе Херсона, рассказал Мрочко.

Напомним, накануне оккупанты дронами атаковали машину скорой в Херсоне. Ранения получили трое медицинских работников.

А вечером враг ударил по Изюму на Харьковщине. Там пострадали 12 человек, в том числе пятеро детей.

Как сообщал OBOZ.UA, армия РФ 28 августа нанесла авиаудар по селу Измайловка Покровского района Донетчины. Российский КАБ полностью разрушил частный жилой дом.

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