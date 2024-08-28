Оккупанты атаковали Херсон, есть пострадавшие
Войска России утром 28 августа с временно оккупированного левобережья Днепра атаковали Херсон. Под удар БПЛА попал Днепровский район города, два человека получили ранения, один из них в тяжелом состоянии.
О последствиях обстрела сообщил руководитель Днепровской МВА Роман Мрочко. По его словам, оккупанты нанесли удар около 10 часов утра.
К медикам за помощью обратилась 65-летняя женщина, получившая минно-взрывную травму и обломочное ранение ноги.
Кроме того, был госпитализирован 55-летний мужчина в тяжелом состоянии.
Предварительно у него минно-взрывная травма.
Врачи дообследуют пострадавшего.
Мужчина попал под атаку российского дрона в Днепровском районе Херсона, рассказал Мрочко.
Напомним, накануне оккупанты дронами атаковали машину скорой в Херсоне. Ранения получили трое медицинских работников.
А вечером враг ударил по Изюму на Харьковщине. Там пострадали 12 человек, в том числе пятеро детей.
Как сообщал OBOZ.UA, армия РФ 28 августа нанесла авиаудар по селу Измайловка Покровского района Донетчины. Российский КАБ полностью разрушил частный жилой дом.
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