Войска РФ ударили по Купянску, есть попадания в жилые дома: произошли масштабные пожары. Фото

Утром 24 января войска РФ ударили по городу Купянск Харьковской области. Вражеские снаряды прилетели по жилым домам, там вспыхнули масштабные пожары.

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Количество пострадавших и информация о разрушениях уточняется. Об этом сообщил глава Харьковской областной военно-гражданской администрации Олег Синегубов.

"Сегодня утром враг снова обстрелял Купянск. Есть попадания в жилые дома, произошли масштабные пожары. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется", – написал он.

Также Синегубов сообщил, что за прошедшие сутки российские войска вели массированные обстрелы приграничных населенных пунктов в Купянском, Чугуевском и Харьковском районах.

"В Волчанске Чугуевского района в результате артобстрелов повреждены жилые дома, объекты гражданской промышленности и инфраструктурные объекты. В селе Волчанские Хутора ракетным обстрелом разрушено учреждение образования и дом культуры. В селе Гатище Чугуевского района повреждены объекты гражданской промышленности, произошли пожары", - отметил глава Харьковской ОВА.

На данный момент известно о по меньшей мере одном раненом: 52-летний мужчина из Волчанска был госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Напомним, 22 января стало известно, что в Изюме в Харьковской области побывали генерал армии США Келлог с американскими военными. Делегация ознакомилась с доказательствами российских военных преступлений в Харьковской области. В российских застенках на Харьковщине, по данным Нацполиции, оккупанты спиливали людям зубы и вырывали ногти.

Также гости из США обсудили с местными властями вопросы дальнейшего восстановления Изюма, безопасность и гуманитарную ситуацию в регионе. Отдельно рассмотрели неотложные потребности области в военной сфере.