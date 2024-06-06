Войска РФ ударили по курортному поселку в Одесской области: под ударом была туристическая инфраструктура. Фото

Российские оккупационные войска в среду, 5 июня, совершили ракетную атаку на Одесскую область. Под вражеским ударом оказалась туристическая инфраструктура курортного поселка в Белгород-Днестровском районе.

Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Одесской областной прокуратуры. Взрыв в Одесской области прогремел около 17:00.

"Враг попал по объектам туристической инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе. Обзор продолжается, полный перечень разрушений и повреждений устанавливается. На месте событий прокуроры во взаимодействии со следователем УСБУ документируют очередное военное преступление РФ", – говорится в сообщении.

В прокуратуре подчеркнули, что начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Руководитель Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук в комментарии "Суспільному" отметил, что в результате российского ракетного удара повреждена гражданская инфраструктура, связанная с отдыхом. Заведение в это время не работало.

По предварительным данным, погибших или пострадавших нет.

Отметим, что воздушная тревога в регионе была объявлена в 16:57. Через несколько минут в Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе баллистического вооружения из временно оккупированного из Крыма. Позже отметили, что в направлении Одесщины движется скоростная цель. Около 17.00 в Одессе слышали взрыв.

Как сообщал OBOZ.UA, в среду, 5 июня, армия страны-оккупанта в очередной раз атаковала Херсон. Под удар попали жилые дома и местный магазин.

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