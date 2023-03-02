Войска РФ ударили по Запорожью, есть попадание в многоэтажку. Фото и видео

В ночь на четверг, 2 марта, российские оккупационные войска в очередной раз атаковали Запорожье. В городе прогремели мощные взрывы.

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В результате прилета в одном из районов областного центра был поврежден многоэтажный жилой дом (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца). Об этом в своем Telegram-канале сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

"Подробная информация на данный момент уточняется", – написал он.

В сети показали последствия прилета.

В Запорожской ОВА сообщили, что вражеская ракета разрушила три этажа дома. Информация о пострадавших уточняется, на месте работают все соответствующие службы.

В местных пабликах писали о том, что оккупанты снова ударили по городу из зенитных ракетных комплексов С-300. По предварительной информации, несколько ракет войск РФ упали во время запуска.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 27 февраля российская оккупационная армия ударила ракетами С-300 по Запорожью. В результате атаки был поврежден объект инфраструктуры.

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