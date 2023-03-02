''Россия хочет превратить каждый день в день террора'': Зеленский отреагировал на удар оккупантов по дому в Запорожье

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередной террористический акт, совершенный российской армией против мирных украинцев. Глава государства подчеркнул, что государство-террорист РФ хочет превратить каждый день украинцев в день террора.

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Также Зеленский отметил, что в результате действий армии РФ среди мирных жителей есть погибшие и раненные. Об этом президент написал в своем Telegram.

По словам Зеленского, в результате российского ракетного удара по Запорожью разрушены три этажа жилого дома. Также глава государства добавил, что на месте теракта продолжаются поисково-спасательные работы.

При этом президент Украины заверил, что все российские военные преступники будут отвечать за свои действия на территории Украины.

"Государство-террорист хочет превратить каждый день для наших людей в день террора. Но зло не воцарится на нашей земле. Мы выгоним всех оккупантов, и они обязательно будут отвечать за все", – написал Зеленский.

Напомним, в ночь на четверг, 2 марта, российские оккупационные войска в очередной раз атаковали Запорожье. В городе прогремели мощные взрывы. В результате ракетного удара по жилому дому среди местных жителей есть погибшие и раненные.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 27 февраля российская оккупационная армия ударила ракетами С-300 по Запорожью. В результате атаки был поврежден объект инфраструктуры.

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