Войска РФ в районе Бахмута существенно усилили свою группировку и перешли от обороны к наступлению, – Сырский

В районе Бахмута Донецкой области российские оккупанты существенно усилили свою группировку и перешли от обороны к активным действиям. Таким образом, россияне пытаются остановить продвижение украинских войск и восстановить утраченное положение.

Об этом командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский рассказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина". Ситуацию на востоке Украины он назвал сложной. Российская армия не оставляет попыток добиться успехов и ежедневно атакует позиции украинских защитников.

"Особую активность (враг, – ред.) проявляет в районе Купянска, где пытается продвинуться вперед сразу на нескольких направлениях. В районе Бахмута противник значительно усилил свою группировку и перешел от обороны к активным действиям", – отметил Сырский.

Он добавил, что оккупанты пытаются остановить продвижение украинских войск и восстановить утраченное положение, используя десантные подразделения. На отдельных участках РФ использует штурмовые группы из отрядов "Шторм Z", а также увеличивают применение дронов-камикадзе. Свои действия захватчики сопровождают плотным огнем артиллерии и минометов.

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"Благодаря профессиональным и слаженным действиям наших воинов враг несет большие потери и не может достичь поставленных целей ", - подчеркнул Сырский.

Как сообщал OBOZ.UA:

– По данным Генштаба ВСУ на утро 28 октября, за прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали 740 оккупантов. Всего с начала вторжения РФ потеряла 298420 человек.

– Согласно отчету аналитиков ISW, оккупанты пытаются контратаковать на Бахмутском направлении. ВСУ в свою очередь продолжили ограниченные наступательные операции; в Сухопутных войсках заявили об "активной обороне", а наступательные действия, по словам военных, проводятся для улучшения тактических позиций, когда есть возможность.

– В Генштабе сообщили, что Силы обороны продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута, наносят урон противнику и закрепляются на достигнутых рубежах.

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