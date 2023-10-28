За сутки на фронте произошло 60 боевых столкновений, враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение у Андреевки – Генштаб

За сутки 27 октября на разных направлениях фронта произошло 60 боевых столкновений. Захватчики, в частности, пытались восстановить утраченные позиции вблизи Андреевки на Бахмутском направлении, однако потерпели неудачу.

А на Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают контрнаступательную операцию. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованном 28 октября.

Накануне, по данным Генштаба, российские войска нанесли 8 ракетных и 15 авиационных ударов, а также произвели 61 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям сил обороны и населенным пунктам Украины.

Кроме того, российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине, применив 4 управляемые авиационные ракеты Х-59, баллистическую ракету Искандер-М, зенитные управляемые ракеты С-300/400 и ударные БпЛА типа "Shahed-136/131".

Большинство дронов-камикадзе и 3 управляемые авиационные ракеты Х-59 уничтожили силы ПВО.

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Авиационные удары оккупанты наносили по населенным пунктам Новомихайловка Донецкой области; Берислав, Веселое Херсонской области.

Артиллерией захватчики накрывали около 80 населенных пунктов Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка – без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском и Лиманском направлениях враг наступательных действий не проводил. Захватчики продолжают перегруппировку своих войск.

На Бахмутском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение у Андреевки: там украинские воины отразили 5 атак противника.

Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении оккупанты не оставляют попыток оцепить Авдеевку, но защитники держат оборону и наносят врагу значительные потери.

Безуспешно пытались наступать россияне в районах Степного, Авдеевки, Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отбиты 15 атак врага.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь украинские воины отразили более 20 атак врага.

На Шахтерском направлении наши защитники отбили все атаки врага недалеко от Водяного, Золотой Нивы и Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении враг пытался восстановить утраченное положение северо-западнее Вербового Запорожской области, успеха не имел. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще 4 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 8 артиллерийских средств, 2 склада боеприпасов, тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А "Солнцепек" и 3 средства противовоздушной обороны противника.

Напомним, ранее в Генштабе Эстонии объяснили, почему оккупанты атакуют под Авдеевкой и Купянском. Начальник оперативного управления Генерального штаба сил обороны Эстонии полковник Тармо Кундла убежден, что захватчики стремятся получить хотя бы минимальную инициативу на фронте в Украине. Это им необходимо для сохранения имиджа кремлевского диктатора Владимира Путина в преддверии президентских выборов.

В частности, на тактическом уровне россияне стремятся установить контроль над важными переправами через реки Жеребец и Оскол до начала затяжных дождей. Сам город Авдеевка важен для контроля дорожной сети и расширения буферной зоны вокруг Донецка.