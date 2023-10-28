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За сутки на фронте произошло 60 боевых столкновений, враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение у Андреевки – Генштаб

Лилия Рагуцкая
War
4 минуты
2,7 т.
За сутки на фронте произошло 60 боевых столкновений, враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение у Андреевки – Генштаб

За сутки 27 октября на разных направлениях фронта произошло 60 боевых столкновений. Захватчики, в частности, пытались восстановить утраченные позиции вблизи Андреевки на Бахмутском направлении, однако потерпели неудачу.

А на Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают контрнаступательную операцию. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованном 28 октября.

Накануне, по данным Генштаба, российские войска нанесли 8 ракетных и 15 авиационных ударов, а также произвели 61 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям сил обороны и населенным пунктам Украины.

Кроме того, российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине, применив 4 управляемые авиационные ракеты Х-59, баллистическую ракету Искандер-М, зенитные управляемые ракеты С-300/400 и ударные БпЛА типа "Shahed-136/131".

Большинство дронов-камикадзе и 3 управляемые авиационные ракеты Х-59 уничтожили силы ПВО.

Видео дня

Авиационные удары оккупанты наносили по населенным пунктам Новомихайловка Донецкой области; Берислав, Веселое Херсонской области.

Артиллерией захватчики накрывали около 80 населенных пунктов Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка – без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском и Лиманском направлениях враг наступательных  действий не проводил. Захватчики продолжают перегруппировку своих войск.

За сутки на фронте произошло 60 боевых столкновений, враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение у Андреевки – Генштаб

На Бахмутском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение у Андреевки: там украинские воины отразили 5 атак противника.

Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

За сутки на фронте произошло 60 боевых столкновений, враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение у Андреевки – Генштаб

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении оккупанты не оставляют попыток оцепить Авдеевку, но защитники держат оборону и наносят врагу значительные потери.

Безуспешно пытались наступать россияне в районах Степного, Авдеевки, Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отбиты 15 атак врага.

За сутки на фронте произошло 60 боевых столкновений, враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение у Андреевки – Генштаб

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь украинские воины отразили более 20 атак врага.

За сутки на фронте произошло 60 боевых столкновений, враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение у Андреевки – Генштаб

На Шахтерском направлении наши защитники отбили все атаки врага недалеко от Водяного, Золотой Нивы и Старомайорского Донецкой области.

За сутки на фронте произошло 60 боевых столкновений, враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение у Андреевки – Генштаб

На Запорожском направлении враг пытался восстановить утраченное положение северо-западнее Вербового Запорожской области, успеха не имел. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За сутки на фронте произошло 60 боевых столкновений, враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение у Андреевки – Генштаб

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

За сутки на фронте произошло 60 боевых столкновений, враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение у Андреевки – Генштаб

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще 4 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 8 артиллерийских средств, 2 склада боеприпасов, тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А "Солнцепек" и 3 средства противовоздушной обороны противника.

Напомним, ранее в Генштабе Эстонии объяснили, почему оккупанты атакуют под Авдеевкой и Купянском. Начальник оперативного управления Генерального штаба сил обороны Эстонии полковник Тармо Кундла убежден, что захватчики стремятся получить хотя бы минимальную инициативу на фронте в Украине. Это им необходимо для сохранения имиджа кремлевского диктатора Владимира Путина в преддверии президентских выборов.

В частности, на тактическом уровне россияне стремятся установить контроль над важными переправами через реки Жеребец и Оскол до начала затяжных дождей. Сам город Авдеевка важен для контроля дорожной сети  и расширения буферной зоны вокруг Донецка.

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