Войска РФ ведут наступление на пяти направлениях и несут потери, на Херсонщине обустроили еще один госпиталь – Генштаб

Защитники Украины за сутки отбили атаки российских войск вблизи десяти населенных пунктов Луганщины и Донетчины, ударили по сосредоточениям личного состава и техники врага. Несмотря на потери, тот продолжает проводить перегруппировку на отдельных участках фронта, но основные усилия сосредотачивают на наступательных действиях на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

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Прикрываясь гражданским населением, оккупанты обустроили очередной "военный госпиталь" на захваченной части Херсонщины. Последние новости с фронта озвучил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 7 февраля.

За прошедшие сутки ВС РФ нанесли шесть ракетных и 24 авиаудара, совершившего 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности по гражданским объектам Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Херсонской областей, есть жертвы среди мирного населения.

Высока остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Накануне подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Кременная, Диброва Луганской области, а также Верхнекаменное, Веселое, Железнянское, Красная Гора, Бахмут, Ивановское и Парасковеевка Донецкой области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок врага не обнаружено. В то же время обстрелам от него подверглись районы н. п. Поповка и Александровка Сумской области, Стрелечья, Глубокое, Красное, Гатище, Волчанск и Двуречная – Харьковской.

На Купянском направлении агрессор обстрелял из танков, минометов и артиллерии районы Ивановки, Кучеровки, Кисловки, Котляровки на Харьковщине; Новоселовское и Стельмаховку на Луганщине.

На Лиманском направлении огневое влияние со стороны армии РФ испытали Терны Донецкой области и Площадка, Краснопоповка, Кременная, Диброва – Луганской.

На Бахмутском направлении оккупанты ударили по Спорному, Берестовому, Белогоровке, Красной Горе, Бахмуту, Клещиевке, Курдюмовке и Озаряновке. На Авдеевском огневое оражение потерпели Авдеевка, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка.

На Новопавловском направлении вражеские обстрелы зафиксированы по Угледару, Пречистовке, Золотой Ниве и Нескучному Донецкой области. На Запорожском – по районам 23 населенных пунктов, среди которых Новополь, Ольговское, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Степное на Запорожье, Великомихайловка Днепропетровской области.

На Херсонском направлении минометным и артиллерийским вражеским обстрелам подверглись районы 19 населенных пунктов, в частности Голая Пристань, Золотая Балка, Качкаровка, Милово, Антоновка и Херсон.

Оккупанты продолжают нести потери. Для реабилитации раненых и прикрываясь гражданскими, они обустроили военный госпиталь в Херсонской области. На первом этаже Каирского психоневрологического дома-интерната разместили военнослужащих ВС РФ, а гражданских пациентов перевели на другие этажи. Медицинское оборудование захватчики изъяли и перевезли из районной больницы Большой Лепетихи.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и два – по их позициям зенитно-ракетных комплексов. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили еще восемь районов сосредоточения живой силы врага.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай считает, что в этом регионе воска РФ могут начать новое наступление сразу на трех направлениях. По его мнению, это может быть Белогоровка, Кременная и Сватово.

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