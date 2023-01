Войска РФ ведут наступления в районах Соледара, Бахмута и Авдеевки: анализ боевых действий от ISW

Российские войска продолжают наступательные операции в районе Соледара, Бахмута, Авдеевки и Донецка. Тем временем минобороны страны-агрессора пытается преуменьшить роль "вагнеровцев" в заявленных тактических достижениях возле Соледара.

Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) от 18 января. Украинские официальные лица указали, что российские силы концентрируются в Запорожской области, возможно, для масштабных оборонительных или наступательных действий.

Накануне один из российских блогеров похвастался, якобы войска РФ пытались продвинуться в направлении Верхнекаменского (20 км к северо-востоку от Соледара), Спорного (18 км к северо-востоку) и Краснополивки (3 км к северу).

Украинский Генштаб сообщил, что ВСУ отбили наступление оккупантов вблизи Соли на Бахмутщине (3 км к северо-западу от Соледара). Минобороны РФ заявило, что российские "добровольцы штурмовых отрядов" захватили Соль, но в ISW отметили, что не могут независимо проверить заявления пропагандистов контроле населенного пункта российскими силами.

По данным британской разведки, к концу 16 января украинские Силы обороны вышли из Соледара и продолжают обороняться от российских захватчиков на его окраинах.

"Геолокационные кадры, опубликованные 18 января, показывают, что российские войска, вероятно, продвинулись дальше к западу от Соледара в Двуречье (2 км к западу от города). Генштаб ВСУ также сообщил, что украинские силы отбили наступление российских войск в районе Красной Горы (5 км к юго-западу от Соледара)", – говорится в сводке ISW.

Аналитики подчеркнули, что российское минобороны продолжает попытки преуменьшить роль группы "Вагнера" в заявленных тактических достижениях в районе Соледара. Использование им термина "добровольцы штурмовых отрядов" для описания формирований, якобы захвативших Соль, вероятно, относится именно к "вагнеровцам". Кремль ранее оспаривал заявление основателя ЧВК Евгения Пригожина о том, что силы "Вагнера" несут исключительную "ответственность за захват Соледара".

"Минобороны России столкнулось со значительной негативной реакцией, когда изначально не упомянуло группу "Вагнера" в своем заявлении о Соледаре. Ведомство, вероятно, использует странные формулировки, чтобы одновременно защитить себя от критики, что оно не признает группу, а также преуменьшает ее роль в тактических достижениях в районе города", – считают в ISW.

Отмечается, что 18 января российские войска также продолжили наступательные операции в районе Бахмута. Украинский Генштаб сообщил, что ВСУ отбили атаки оккупантов возле самого города и Клищеевки (7 км к юго-западу от Бахмута).

Тем временем российский блогер утверждал, что "вагнеровцы" пытались продвинуться к западной окраине Клищеевки и "ведут ожесточенные бои с украинскими войсками в районе населенного пункта". По заявлениям пропагандиста, силы РФ пытались продвинуться и в сторону Северного (22 км к юго-западу от Бахмута).

Кроме того, 18 января оккупанты продолжили наступательные операции в районе Авдеевка – Донецк. По данным Генштаба ВСУ, украинские Силы обороны отбили атаки врага в 32 км к юго-западу от Авдеевки в районе Водяного, Невельского, Марьинки и Победы.

В РФ утверждали, что российские силы безуспешно пытались перерезать дорогу, которая проходит через часть контролируемой Украиной Марьинки. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров даже заявил, якобы полк спецназа "Ахмат" успешно штурмовал украинский опорный пункт в направлении города.

Российский блогер заявлял, что опорный пункт находился к югу от Марьинки в районе Новомихайловки (36 км к юго-западу от Авдеевки). А другой пропагандист утверждал, якобы российские войска провели наземную атаку возле Каменского (5 км к северо-востоку от Авдеевки), где, как сообщается, ВСУ контролируют трассу Н-20.

Генштаб Украины сообщил, что российские силы продолжали обычную стрельбу с закрытых позиций вдоль линии соприкосновения на Донетчине и восточной части Запорожской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным ISW, российские силы могут готовиться к решительному масштабному наступлению в Луганской области. Кроме того, оккупанты пытаются выдать за "победу" свои наступления в районе Соледара.

