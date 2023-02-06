Войска РФ ведут разведку на южном направлении: в ОК 'Юг' рассказали о ситуации и оценили угрозы

Российские оккупанты продолжают проводить разведку на юге Украины. Усиливать интенсивность разведывательных действий им мешают сложные погодные условия.

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Также вражеские диверсионные группы "прощупывают" оборону Украины, в частности, в районе реки Днепр минувшей ночью Россия потеряла две свои ДРГ и два катера. Об этом заявила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк, которую цитирует "Интерфакс".

По словам Гуменюк, Россия на юге нашего государства накопила мощную группировку. Сделало государство-агрессор это еще до сообщений западных СМИ о якобы запланированном в течение следующих 10 дней "большом российском наступлении".

Глава объединенного пресс-центра также отметила, что основные усилия врага, скорее всего, будут направлены на захват Донецкой и Луганской областей, однако и от намерений оккупировать южные регионы Москва не отказалась.

"Сознавая, что основные усилия врага вполне вероятно будут сконцентрированы именно на восточном направлении, мы понимаем, что юг остается в приоритете врага. И достаточно мощные силы еще до этого наступления были накоплены на нашем направлении", – рассказала Гуменюк.

По ее словам, сейчас российские оккупанты на юге Украины концентрируются на разведывательных и диверсионных действиях.

"Мы видим, что продолжается и разведка, и аэроразведка, в том числе с использованием отжатых у местного населения лодок. Они продолжают понемногу диверсионными группами прощупывать нашу оборону в сторону Днепра и, пытаясь там обустроить свои наблюдательные посты, снова потеряли два катера и две ДРГ за эту ночь", – рассказала Гуменюк.

В то же время наращивать интенсивность разведки и использование диверсионно-разведывательных групп россиянам мешают сложные погодные условия.

"На нашей стороне даже Нептун, и это не только огневая установка, но и бог морей. Потому что шторм очень мощный, южные регионы давно уже не помнят такого, аж пять-шесть баллов – для Черного моря это очень мощно. Ветер порывистый, очень сильный, поэтому использование надводных способов, например для ДРГ, очень критично, в том числе при поддержке нашей артиллерии оказывается даже летальным", – подчеркнула Гуменюк.

Напомним, ранее Гуменюк уже высказывала предположение, что оккупанты могут нанести удар на юге. Однако, подчеркнула она, Силы обороны Украины готовы к любому развитию событий.

В то же время секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявлял, что Россия планирует бросить в бой около 150 тыс. мобилизованных резервистов в рамках своего нового наступления. Эти военные сейчас проходят подготовку на полигонах в России и Беларуси. Вторую половину из 300 тыс. мобилизованных россиян Кремль уже бросил на фронт.

В любом случае, отметил Данилов, Силы обороны Украины также готовятся к отражению нового наступления агрессора – и сделать это сейчас им будет проще, чем год назад, когда РФ начала свое полномасштабное вторжение.