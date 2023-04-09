Войска РФ во время авианалета разрушили школу и жилые дома на Запорожье. Фото

Российские войска 9 апреля нанесли авиаудар по одной из громад Пологовского района Запорожской области. Разрушено здание школы, там вспыхнул пожар, повреждения получили также частные дома.

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К счастью, обошлось без жертв. Об этом рассказали в Главном управлении ГСЧС Украины в Запорожской области.

"Российская армия в очередной раз подтверждает свою циничность и жестокость, воюя против гражданских украинцев: уничтожая их жилье, отнимая жизнь. 9 апреля, по предварительной информации в результате авиационного удара по одной из громад Пологовского района, разрушен двухэтажный корпус школы; взрывной волной повреждены 3 частных домовладения ", – перечислили спасатели последствия вражеского авиаудара.

После атаки разрушенные строительные конструкции школы загорелись. Прибывшие на место удара спасатели ликвидировали пожар на площади 150 кв м.

"К счастью, жертв и пострадавших нет. От ГУ ГСЧС привлекалось 9 спасателей и 2 единицы техники", – добавили в ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.

Там также показали последствия удара.

Напомним, накануне российские оккупанты дважды за день обстреляли города на Запорожье. В частности, Гуляйполе и Орехов они атаковали авиабомбами. В результате обстрелов повреждены хозяйственные здания и частные жилые дома, в которых ударной волной выбило окна. Частично разрушены помещения предприятия, а также прилегающая территория.

Ранения получили двое гражданских.

В ночь на 9 апреля захватчики ударили двумя ракетами по жилой застройке в Запорожье. Повреждены 33 дома, один из них полностью разрушен. Погибли 50-летний мужчина и его 11-летняя дочь. Маму девочки спасатели обнаружили под завалами, она госпитализирована в тяжелом состоянии.