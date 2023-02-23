Войска РФ взяли на вооружение шахид-мобили: военные рассказали о новой смертельной тактике оккупантов. Видео

Российские оккупанты начали применять на фронте тактику шахид-мобилей. Это автомобили или бронетехника, например, устаревшие БТР-50П/ПК, набитые взрывчаткой, которые направляют к украинским позициям и подрывают дистанционно.

Видео дня

Об этом сообщили в Telegram InformNapalm с целью предупредить украинских военных, которые еще не в курсе таких "новаций", опубликовав видео, снятое оккупантами. Отмечается, что путинские солдаты используют технику, набитую взрывчаткой, как приманку (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Далее захватчики наблюдают из дрона и выжидают, пока к объекту приблизятся люди – и подрывают дистанционно. Сила взрыва может быть достаточно мощной.

Военные на видео описали, как состоялась их встреча с шахид-мобилем россиян.

"Новая тактика путей, заехала МТЛБ на позицию в посадку, взглянули – механа нет, никого в машине нет, в небе увидели дрон, сразу отошли на метров 100, оно как грохнуло, в посадке деревья повырывало. Будьте осторожны", – предупредил защитник.

Напомним: ранее в ОК "Юг" сообщили, что из-за низкой эффективности массированных ракетных атак Россия изменила тактику, сосредоточившись на более частых ударах меньшим количеством ракет. Таким образом, россияне стремятся истощить силы украинской противовоздушной обороны.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– России не хватает боевой мощи и ресурсов, необходимых для продолжения новых наступательных операций в Украине. Сейчас оккупанты отдают приоритет Бахмутскому, Лиманскому и Угледарскому направлениям, но не сделали усилий для продвижения в районах к западу от Донецка;

– Кременское направление сейчас самое горячее в Луганской области. Туда российские захватчики бросили больше сил и средств, установили там мощные РЭБ-системы, мешающие нормальной работе украинских БПЛА.

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