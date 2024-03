Войска РФ заменили пехотные 'мясные штурмы' атаками бронетехники и продвинулись за Авдеевкой – ISW

Оккупационные войска России прибегают к новшествам на Авдеевском направлении, заменяя классические пехотные "мясные штурмы" атаками с использованием бронетехники, чтобы усилить и поддерживать постоянное давление на ВСУ. Так они продвинулись в этом районе, якобы захватив села Тоненькое и Невельское.

Также враг вроде бы имеет "успехи" на фронте возле границы Донецкой и Запорожской областей. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) со ссылкой на кадры с геолокацией, опубликованные 15 и 16 марта.

Авдеевское направление

"Видно, что российская бронетанковая колонна недавно продвинулась к западу от Тоненького, а подразделения 110-й мотострелковой бригады РФ (1-й АК "ДНР") подняли флаг в Невельском", – отметили аналитики.

О том, что оккупанты якобы захватили Невельское, министерство обороны РФ заявило еще 12 марта. Тогда же пропагандисты сообщали, мол, российские войска продвинулись в Бердичах, а также между ними и Орловкой. Один блогер утверждал, что бронетанковая группа армии РФ прошла западнее Тоненького и достигла окраины Семеновки, но дальше не продвинулась. По его заявлениям, российские войска продолжили атаки на северном фланге Бердичей возле Степового, поскольку Силы обороны Украины все еще контролируют тактические высоты и проводят контратаки в этом районе, но им якобы труднее контратаковать возле Орловки и Тоненького.

16 марта позиционные бои продолжались западнее Авдеевки в районе Семеновки и юго-западнее города в районе Первомайского и Новокалинового. Сообщается, что под Орловкой действуют подразделения чеченского батальона "Запад-Ахмат".

Командир украинского батальона, действующего на Авдеевском направлении, 15 марта заявил, что российские войска вводят новшества и заменяют классические пехотные "мясные атаки" в стиле ЧВК "Вагнер" атаками с использованием бронетехники, чтобы усилить и поддерживать постоянное давление на украинские силы.

Он отметил, что оккупанты атакуют несколькими "дивизиями" (вероятно, имея в виду элементы дивизий, которые вряд ли будут укомплектованы и оснащены в полной численности) и стремятся достичь численного превосходства над украинскими силами в десять раз. Защитник подчеркнул, что ВСУ замедлили продвижение врага, но он не может с уверенностью сказать, что ситуация стабильна.

Тем временем российский блогер заявил, что украинские контратаки под Авдеевкой "потеряли темп", и предположил, что ВСУ либо не хватает резервов, либо они отходят на позиции дальше. Однако в ISW не увидели подтверждения этим пропагандистским утверждениям. Там отметили, что тактическая ситуация к западу от Авдеевки остается динамичной.

Граница Донетчины и Запорожья

Отмечается, якобы войска РФ недавно продвинулись к юго-западу от Великой Новоселки на фоне продолжающихся позиционных боев в районе границы Донецкой и Запорожской области.

"На геолоцированных кадрах, опубликованных 16 марта, видно, что российские войска продвинулись к бурелому к западу от Приютного. Российский блогер заявил, что они также продвинулись на 1 км вглубь к северу от Шевченко, но мы не обнаружили этому визуального подтверждения", – подчеркнули в ISW.

Аналитики добавили, что накануне позиционные бои продолжались южнее Великой Новоселки в районе Старомайорского. Там действуют подразделения российской 5-й танковой и 37-й мотострелковой бригад (обе входят в состав 36-й общевойсковой армии РФ), которые недавно атаковали западнее Старомайорского и севернее Новодонецкого соответственно. Поддерживать эти атаки помогали подразделения 60-й мотострелковой бригады и 127-й мотострелковой дивизии РФ (обе входят в состав 5-й общевойсковой армии).

Как сообщал OBOZ.UA, на Авдеевском направлении 15 марта российские войска пытались заехать танками и бронетехникой в село Орловка Очеретинской громады. Этот штурм врага оказался неудачным – три танка были уничтожены.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!