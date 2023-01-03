Войска России готовят мобилизацию на оккупированных территориях юга Украины – ЦНС

В Центре национального сопротивления сообщили, что государство-агрессор Россия из-за больших потерь на войне в Украине планирует провести еще одну волну мобилизации. На этот раз она может затронуть и временно захваченные территории на юге Украины.

Видео дня

Об этом сообщили на сайте ЦНС в понедельник, 2 января. По данным учреждения, процесс должен начаться в начале 2023 года.

"Несмотря на заявления высшего руководства, враг не прекращает "частичную мобилизацию", которая на самом деле масштабная и не имеет исключений. В начале 2023 года враг планирует новую волну и она будет касаться жителей временно оккупированного юга", – говорится в сообщении.

Как отмечается, российские пропагандисты готовят фундамент для закрытия границ России и изоляции страны. В то же время, будут усилены мобилизационные мероприятия.

В захваченных городах и селах на юге Украины оккупанты планируют призывать владельцев российского паспорта, ведь никаких исключений для "новых регионов РФ" в Кремле не будет.

"Центр национального сопротивления призывает жителей ВОТ игнорировать паспортизацию врага и немедленно покинуть регион. Не становитесь для врага ресурсом", – добавили в ЦНС.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Россия задумала после Нового года закрыть границы для мужчин и объявить военное положение. После этого в РФ начнут очередную волну мобилизации на войну в Украине.

Он призвал жителей РФ, прежде всего крупных городов, во что бы то ни стало избегать мобилизации, чтобы сохранить себе жизнь. Он заявил: на то, чтобы сделать правильный выбор, у россиян есть не больше недели.

А начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов сказал, что с 5 января 2023 года в России запланирован старт новой волны мобилизации. Ее необходимость обусловлена нехваткой живой силы в армии оккупанта.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Краснодаре типография опубликовала 5 тысяч бланков мобилизационных повесток на войну в Украине. Заказ нужно было срочно сделать – за один день.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!