Войска России готовятся к штурмам на Херсонщине и большим потерям личного состава – 'Атеш'

Войска страны-агрессора России, вероятно, собрались продолжать убийственные для них штурмы в Херсонской области Украины. Командование оккупантов собирается отправить солдат на большой штурм и понимает, что потери после него будут большими.

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Об этом сообщили в Telegram-канале военного движения "Атеш". Такую информацию партизаны получили от своих агентов в 1218-ом мотострелковом полке ВС РФ.

"Всем военнослужащим была выдана инструкция, согласно которой необходимо написать свои данные (ФИО, личный номер, дата рождения) на бумажке и поместить ее в гильзу, которую нужно постоянно носить с собой. Это делается для упрощенной идентификации в случае ранения или смерти", – говорится в сообщении.

В "Атеш" рассказали, что это подразделение было создано в начале полномасштабного вторжения России в Украину, в нем собраны в основном мобилизированные россияне.

Командование не жалеет личный состав и не обращает внимание на большие потери.

"Российское командование никого не щадит и не считается с потерями, отдавая приказы на отчаянные штурмы и продолжая отправлять своих людей на верную гибель", – пишут партизаны.

В "Атеш" призвали оккупантов из 1218-го МПС не выполнять преступные приказы командования и вступать в партизанское движение.

Ранее в Силах обороны рассказали, что оккупанты не прекращают попыток продвинуться на южном направлении к Херсону. Их целью является высадка на остров Казацкий, также они активизировались и на острове Большой Потемкинский.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин ранее также отметил, что россияне активно готовятся к новому наступлению на Херсон и уже собрали 300 лодок для форсирования Днепра. Враг пытается установить контроль над речными островами и недавно совершил масштабную атаку на Казацкий остров, расположенный недалеко от Новой Каховки.

Как сообщал OBOZ.UA, командование оккупантов отказывается забирать с островов на Херсонщине тела своих ликвидированных солдат. Они не хотят эвакуировать "двухсотых", чтобы потом не предоставлять их семьям выплаты.

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