Войска России накрыли огнем два района в Херсонской области: есть погибшие и раненые

Вражеская российская армия не прекращает терроризировать обстрелами местное население в Херсонской области. В воскресенье, 23 апреля, оккупанты обстреляли два района Херсонщины, в результате чего погибли два мирных жителя.

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Об этом сообщил заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский в эфире национального телемарафона. По его словам, еще пять человек получили ранения.

Чиновник рассказал, что под вражеский огонь попали Херсонский и Бериславский районы. Травмированным людям оказали медицинскую помощь.

В то же время, глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин на своем канале в Telegram днем сообщал, что армия государства-агрессора России накрыла массированным огнем населенный пункт Кизомис Белозерской громады.

Оккупанты ударили по зданию местной школы и домам мирных жителей. Также под обстрел попал автомобиль правоохранителей. Две мирные жительницы получили ранения – 85-летняя пенсионерка получила ранения головы и грудной клетки, а 57-летняя женщина – травму руки.

Кроме того, российские военные 23 апреля обстреляли из минометов и Херсон. В результате атаки погиб 80-летний мужчина.

Как сообщал OBOZREVATEL, в течение 22 апреля оккупанты обстреляли Херсонскую область по меньшей мере 236 снарядами. Огонь по городу Херсон противник открывал дважды – один мирный житель погиб, двое получили ранения.

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