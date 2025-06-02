Войска России в мае увеличили количество штурмов на фронте на 19% по сравнению с апрелем – DeepState

Российские оккупационные войска в мае 2025 года увеличили количество атак на фронте в Украине на 19% по сравнению с апрелем. Армия государства-агрессора пытается сохранить высокую интенсивность своих атак.

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Об этом сообщил аналитический проект DeepState, который отслеживает ситуацию на поле боя, на своем канале в Telegram в воскресенье, 1 июня. По данным аналитиков, особенно активно вражеские войска наступали в начале и в конце мая.

Авторы DeepState подсчитали, что в апреле в среднем на передовой за сутки было 154.8 атак, то в мае это число выросло до 183.6. В то же время во втором месяце весны российские оккупанты только дважды проводили более 190 атак в течение одного дня. В мае таких дней было уже тринадцать.

Самым тяжелым было 4 мая, когда противник совершил 269 штурмовых действий.

Отметим, что по данным Генерального штаба ВСУ в течение 1 июня на фронтах произошло 107 боевых столкновений российских войск с бойцами Сил обороны. Больше всего атак враг провел на Покровском направлении, где было зафиксировано 47 штурмовых и наступательных действий. Активность оккупантов наблюдалась в районах населенных пунктов Попов Яр, Миролюбовка, Малиновка, Лисовка, Удачное, Новосергиевка, Новониколаевка и Андреевка.

На Купянском направлении враг семь раз атаковал наши укрепления, а на Лиманском российские войска 19 раз штурмовали позиции украинских защитников.

Семь боев произошло также на Северском направлении и три атаки противника были отбиты в районе Часового Яра и в сторону Белой Горы на Краматорском направлении.

На Торецком направлении оккупанты за сегодня 11 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи Торецка и Дилиевки.

На Новопавловском направлении захватчики совершили 14 атак на позиции украинских войск, противник пытался продвинуться в районах Новоселки, Зеленого Поля, Новополя, Свободного Поля, Багатира, Константинополя и Одрадного. Одно боестолкновение на данный момент продолжается.

Как сообщал OBOZ.UA, на Торецком направлении российские оккупационные войска дронами уничтожают весь транспорт в тылу Сил обороны Украины. Противник не дает нашим военным передвигаться, доставлять боеприпасы и перевозить людей.

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