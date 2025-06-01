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Войска РФ атакуют дронами тылы Сил обороны: в ВСУ рассказали о ситуации на Торецком направлении

София Закревская
War
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Войска РФ атакуют дронами тылы Сил обороны: в ВСУ рассказали о ситуации на Торецком направлении

На Торецком направлении российские оккупационные войска дронами уничтожают весь транспорт в тылу Сил обороны Украины. Противник не дает нашим военным передвигаться, доставлять боеприпасы и перевозить людей.

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Задачей противника является уничтожение обеспечения передовых украинских позиций. Об этом 31 мая в эфире телемарафона рассказал командир батальона 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Василий Целюх, передает "Суспільне Донбас".

"Приехали сюда подразделения "Рубикон", которые очень сильно уничтожают наши тылы. Не можем делать обеспечение, потому что к переднему краю доехать мы не можем, как это было два месяца назад. Противник очень взялся за уничтожение наших тылов, за наше передвижение", – сказал он.

Целюх считает, что войска страны-агрессора поставили себе за цель уничтожить обеспечение украинских войск.

"Он (враг – Ред.) взялся за наше обеспечение, просто чтобы нас обессилить, чтобы мы не были обеспечены ни БК, ни продовольствием, ни личным составом", – отметил военный.

Командир батальона рассказал, что украинские военные адаптируются и к таким условиям. Они нашли возможности, как обеспечивать свои подразделения на передовых позициях, не подъезжая к ним, а разворачивая обеспечение вне зоны поражения российских дронов.

Он также сообщил, что в соседней Константиновке противник применяет FPV-дроны, уничтожая ими все военные и гражданские автомобили. Также оккупанты целят по жилым многоэтажным домам.

Войска РФ атакуют дронами тылы Сил обороны: в ВСУ рассказали о ситуации на Торецком направлении

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на нескольких направлениях зафиксирована повышенная активность российских оккупационных войск. Наиболее серьезные бои сейчас ведутся на Покровском, Лиманском и Купянском направлениях.

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