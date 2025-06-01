Войска РФ атакуют дронами тылы Сил обороны: в ВСУ рассказали о ситуации на Торецком направлении

На Торецком направлении российские оккупационные войска дронами уничтожают весь транспорт в тылу Сил обороны Украины. Противник не дает нашим военным передвигаться, доставлять боеприпасы и перевозить людей.

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Задачей противника является уничтожение обеспечения передовых украинских позиций. Об этом 31 мая в эфире телемарафона рассказал командир батальона 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Василий Целюх, передает "Суспільне Донбас".

"Приехали сюда подразделения "Рубикон", которые очень сильно уничтожают наши тылы. Не можем делать обеспечение, потому что к переднему краю доехать мы не можем, как это было два месяца назад. Противник очень взялся за уничтожение наших тылов, за наше передвижение", – сказал он.

Целюх считает, что войска страны-агрессора поставили себе за цель уничтожить обеспечение украинских войск.

"Он (враг – Ред.) взялся за наше обеспечение, просто чтобы нас обессилить, чтобы мы не были обеспечены ни БК, ни продовольствием, ни личным составом", – отметил военный.

Командир батальона рассказал, что украинские военные адаптируются и к таким условиям. Они нашли возможности, как обеспечивать свои подразделения на передовых позициях, не подъезжая к ним, а разворачивая обеспечение вне зоны поражения российских дронов.

Он также сообщил, что в соседней Константиновке противник применяет FPV-дроны, уничтожая ими все военные и гражданские автомобили. Также оккупанты целят по жилым многоэтажным домам.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на нескольких направлениях зафиксирована повышенная активность российских оккупационных войск. Наиболее серьезные бои сейчас ведутся на Покровском, Лиманском и Купянском направлениях.

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