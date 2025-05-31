На некоторых направлениях фронта фиксируется увеличенная активность армии РФ, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на нескольких направлениях зафиксирована повышенная активность российских оккупационных войск.Наиболее напряженная ситуация сейчас – в районах Покровска, Лимана и Купянска, где продолжаются ожесточенные бои.

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Об этом он заявил в своем традиционном вечернем обращении 30 мая после заслушивания доклада Главнокомандующего ВСУ Александра Сирского. По словам Зеленского, ситуация остается непростой, и украинские воины ежедневно проявляют сверхчеловеческую выдержку, сдерживая натиск врага.

"Сегодня был доклад Главкома Сырского. Ситуация на фронте остается непростой – на некоторых направлениях мы фиксируем увеличенную российскую активность. Наиболее серьезные бои на Покровском направлении, Лиманском направлении, Купянском", – подчеркнул глава государства.

По словам президента, украинская армия продолжает и операции за пределами страны – в частности, продолжается Курская операция, которая заставляет РФ держать значительное количество войск на собственной территории, не давая им возможности участвовать в наступлении на территории Украины.

"Продолжаем и нашу Курскую операцию, которая удерживает значительное количество российских войск от активности на территории Украины. Война должна выходить на территорию России – туда, откуда она и пришла", – сказал Зеленский.

Президент поблагодарил украинских военных за стойкость и точную работу на разных направлениях, отдельно отметив несколько подразделений за эффективные действия.

"Я хочу поблагодарить сегодня наших воинов за стойкость, хочу поблагодарить всех за меткость. По результатам недели отмечу прежде всего штурмовые полки, которые действуют именно на Курщине. Это 33-й, 225-й и 425-й отдельные штурмовые полки. Также на этом направлении среди лучших 103-я отдельная бригада территориальной обороны. Спасибо вам! На Покровском направлении особенно эффективны воины 1-го штурмового полка, а на Торецком направлении есть хорошие результаты у 100-й отдельной механизированной бригады. Молодцы! И конечно, 82-я отдельная десантно-штурмовая Буковинская бригада. Спасибо вам, ребята!" – сказал глава государства.

Также Зеленский отметил, что государство активно работает над обеспечением украинского войска всем необходимым – от оружия до тренировок, и по каждому направлению ведется диалог с международными партнерами.

"Очень активно работаем, чтобы гарантированно обеспечить наши Силы обороны всем необходимым. Оружие - производство и поставки, финансы, тренировки – по каждой потребности формируем новые договоренности с партнерами", – добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA, Кремль поставил перед своей армией задачу – выйти на административную границу Днепропетровской области, и для этого оккупанты бросают значительные силы. Впрочем, достичь этой цели им не удается. Как и не удается прорвать украинскую оборону и захватить Покровск. Недавно украинские защитники отбросили врага на четыре километра на Покровском направлении. Об этом во время встречи с журналистами сообщил президент Владимир Зеленский.

Также под Покровском ситуация остается напряженной, ведь российские войска сосредоточили значительные резервы именно на этом направлении. Продолжаются непрерывные штурмы, но украинские защитники сдерживают врага, нанося ему ощутимые потери.

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