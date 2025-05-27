Россия стянула большие резервы под Покровск: военный рассказал, как враг пытается "продавить" украинскую оборону. Карта

Под Покровском ситуация остается напряженной, ведь российские войска сосредоточили значительные резервы именно на этом направлении. Продолжаются непрерывные штурмы, но украинские защитники сдерживают врага, нанося ему ощутимые потери.

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Об этом рассказал пресс-офицер 14 бригады оперативного назначения "Червона калина" Национальной гвардии Украины Максим Бакулин в эфире "Киев 24". По его словам, российские оккупанты не прекращают попыток прорвать украинскую оборону, сосредоточив значительные силы именно под Покровском.

"Армия РФ сейчас стянула очень большие резервы именно сюда под Покровск для того, чтобы все же пытаться продавить линию фронта, оправдать те потери, которые она уже понесла, и соответственно они работают сейчас на истощение", – отметил Бакулин.

Военный добавил, что армия РФ проводит круглосуточные штурмы с целью истощить украинские подразделения. К атакам привлекаются малые пехотные группы, которые действуют при поддержке артиллерии, тяжелой техники, двухколесного транспорта, а также активно используются управляемые авиабомбы (КАБы).

Также российские оккупанты систематически обстреливают прифронтовые города и позиции украинских войск. Для этого, кроме КАБов, противник активно использует дроны, которые постоянно находятся в воздухе, патрулируют ключевые логистические маршруты, ищут позиции Сил обороны Украины для нанесения ударов. Их цель – усложнить доставку боеприпасов, ротацию личного состава и логистическую поддержку украинских защитников.

Украинские силы обороны активно противодействуют этим попыткам прорыва. По словам Бакулина, артиллерия и беспилотники ВСУ регулярно уничтожают штурмовые группы противника, что наносит ему существенные потери. Именно поэтому, по словам офицера, враг "свирепствует" и усиливает давление, увеличивая количество штурмов.

В Институте изучения войны сообщили, что 26 мая российские войска продолжили активные наступательные действия на нескольких направлениях вблизи Покровска, однако подтвержденных территориальных достижений не достигли.

Отдельные российские милблогеры утверждали, что подразделения 68-го армейского корпуса Восточного военного округа РФ якобы захватили населенный пункт Мирное, расположенный к северо-востоку от Покровска. Другие источники писали о продвижении в направлении на север от населенного пункта, а также на восток от Шевченко Первого и север от Миролюбовки. Однако эти данные не подтверждены независимыми источниками.

25-26 мая российские войска вели активные боевые действия на северо-востоке от Покровска вблизи населенных пунктов: Шевченко Первое, Малиновка, Елизаветовка, Миролюбовка.

Также наступления зафиксированы:

на юго-восток - в районе Лисовки;

на юг - возле Зверево;

на юго-запад - вблизи Удачного

Украинский военный аналитик Николай Машовец сообщил, что 5-я мотострелковая бригада РФ (51-я общевойсковая армия) пытается наступать из района Малиновки в направлении Новоэкономического. Кроме того, 110-я и 39-я мотострелковые бригады РФ также участвуют в боевых действиях на северо-востоке от Покровска.

Один из российских военкоров заявил об украинских контратаках вблизи Малиновки, однако никакого подтверждения этих действий пока нет.

В то же время представитель одной из украинских бригад, действующей на этом направлении, отметил, что интенсивность атак несколько снизилась, однако враг может готовиться к новым штурмам. По его словам, российское командование использует недавно мобилизованных и слабо подготовленных военных для пополнения потерь в живой силе.

ISW также сообщает, что 26 мая российская армия атаковала на Новопавловском направлении, однако не достигла подтвержденных успехов.

По данным Генерального штаба ВСУ, 26 мая 2025 года российские оккупационные войска осуществили не менее 102 боевых столкновений по всей линии фронта. Почти половина из них – 45 атак - пришлась на Покровское направление. По состоянию на утро следующего дня – 170 боевых столкновений.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины во время боев на фронте за прошедшие сутки ликвидировали и ранили около 990 российских оккупантов. Также обезвредили 315 единиц техники и вооружения войск РФ.

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