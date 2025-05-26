Почти половину всех атак враг осуществляет на Покровском направлении: в Генштабе рассказали о ситуации на фронте

По состоянию на 16:00 26 мая 2025 года российские оккупационные войска уже совершили 102 боевых столкновения по всей линии фронта. Почти половина из них - 45 атак - пришлась на Покровское направление.

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Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ. Враг обстреливал позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Заря, Александрополь, Малиновка, Елизаветовка, Миролюбовка, Лисовка, Удачное, Новониколаевка, Котляровка, Троицкое и Андреевка.

Часть столкновений продолжается до сих пор. Под вражескими ударами оказалось также Новоторецкое, куда сбросили управляемые авиабомбы КАБ.

В то же время захватчики активизировали обстрелы в Черниговской и Сумской областях. Артиллерия попала по таким населенным пунктам, как Железный Мост, Покровка, Белая Гора, Кучеровка, Бобылевка, Александровка, Заречное, Большая Писаревка, Прогресс, Бачевск и Миропольское. Авиаудары нанесены по районам Осоевки и Угроидов.

Украинские военные отбили атаку возле Волчанска на Харьковском направлении, где сейчас идет еще один бой. На Купянском направлении враг четыре раза пытался прорваться в районах Загрызово и возле Петропавловки, боевые действия продолжаются.

На Лиманском направлении зафиксировано десять атак агрессора в районах Грековки, Новомихайловки, Редкодуба, Ямполовки и Торского, из которых четыре столкновения до сих пор продолжаются. Силы обороны также успешно отбили наступление вблизи Белогоровки на Северском направлении.

На Краматорском фронте защитники отбили две попытки врага продвинуться вблизи Часового Яра и Орехово-Васильевки. На Торецком направлении враг семь раз атаковал позиции в районах Озаряновки, Торецка и Щербиновки, два боя продолжаются.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили десять из четырнадцати наступлений врага в районах Константинополя, Богатыря, Одрадного, Зеленого Поля, Новоселки, Новополя и Свободного Поля, бои продолжаются.

На Гуляйпольском направлении враг нанес ракетные удары по Малиновке и Железнодорожному. На Ореховском фронте Силы обороны остановили три атаки врага в районах Малых Щербаков, Степного и вблизи Новоандреевки.

На Приднепровском направлении враг совершил одну безуспешную попытку продвижения, авиаудар нанесен по Одрадокаменке.

На Курском направлении зафиксировано 13 боев, из которых три продолжаются. Кроме того, враг нанес шесть авиаударов со сбросом девяти КАБ, а также провел 116 артиллерийских обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.

Как сообщал OBOZ.UA, воины ГУР разбили военный поезд россиян на временно оккупированной части Запорожской области. Захватчики перевозили на нем горючее.

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