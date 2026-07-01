Войска российских оккупантов попали в ловушку, а для Сил обороны Украины открылось окно возможностей: анализ рекордных потерь врага за месяц

Июнь 2026 года стал рекордным по многим показателями потерь российских оккупационных войск. Причиной тому послужило как провальное весеннее наступление армии страны-агрессора, так и принявший необратимые масштабы логистический локдаун, оказавший особое давление на противника на юге. Очевидно, что такой старт июня делает летнюю наступательную кампанию РОВ не менее провальной, нежели весенняя. Но обо всем по порядку.

Потери личного состава

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В июне у российских оккупационных войск потери вполне предсказуемо стали максимальными с марта 2025 года и составили 39 290 человек.

Подводя итоги мая я отмечал, что потери в личном составе у РОВ будут только расти, что обусловлено целым рядом факторов: от плохой, либо вовсе отсутствующей подготовки отправляемых на штурмы российских пехотинцев до крайне неудачной новой тактики противника инфильтрации одиночками или парами – двойками.

Это приводит к гарантированной гибели штурмовика, даже при получении легких ранений. Отсутствие возможности эвакуации раненных – причина значительной части "200-х".

В целом за июнь РОВ захватили 72 км² территории Украины, при этом пропорция потерь составила 545 тел/1 км².

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Важно понимать, что в течение июня Силы обороны Украины крайне ограниченно делились информацией о своих контратаках, и официальных сообщений о конкретных участках фронта, где и какие были освобождены территории, по понятным причинам крайне мало. Но судя по паническим заявлениям российских Z-военкоров РОВ вынуждены были покинуть целый ряд позиций, особенно в Южной оперативной зоне.

Поэтому чистый захват территорий Украины для российских оккупантов в июне может представлять собой не "плюс", а как раз наоборот – чистый "минус". Что делает этот месяц худшим для армии России месяцем с 2023 года.

Также в течение июня РОВ осуществили 7 336 боестолкновений (в среднем 244 в сутки). То есть, 101 на 1 км² захватываемой территории. При этом в каждом боестолкновении в среднем потери составляли 5 л/с.

Потери танков

В июне РОВ потеряли достаточно умеренное, среднестатистическое количество танков – 103 единицы.

Минимизация применения этого вида техники уже вряд ли создаст в ближайшей перспективе прецеденты для рекордных либо крайне высоких показателей в этой категории.

Потери ББМ

В июне оккупанты имели и крайне сдержанные потери в категории ББМ – 197 единиц.

Причина аналогична и той, что указывалась с ОБТ – минимизация и жесткая экономия их применения противником на фронте.

Потери ствольной артиллерии

В июне 2026 года был установлен очередной абсолютный рекорд потерь РОВ в категории ствольной артиллерии – 2 074 единицы.

Весьма примечательно, что рост потерь в этой категории катализировался с марта, а затем каждый последующий месяц устанавливались рекорды: в апреле – 1 875, а в мае – 1 993.

На такие показатели повлияло два важных факторов, а именно: первый – необходимость оказания огневой поддержки наступающим подразделениям РОВ не только с воздуха, fpv-дронами, но и артиллерией, а второй – масштабирование ударов СОУ в среднюю тыловую зону и возможность поражения большего количества артиллерийского типа целей в ранее безопасной зоне ВОТ.

Таким образом, стволка идет в расход не только на ЛБС, но и в тылу, порою в ходе доставки на передовую.

Отдельно важно подчеркнуть, что РОВ все чаще используют кустарную артиллерию, а также буксируемые системы. Которые, получая повреждения, могут быть восстановлены и снова возвращены в строй. Ствольную артиллерию буксируемого типа полностью уничтожить очень сложно, но вот вывести из боевого состояния на месяц-два – вполне.

Потери РСЗО

РОВ в июне понесли абсолютно рекордные за все время полномасштабного вторжения в Украину потери в категории реактивных систем залпового огня – 83 единицы.

Предыдущий рекорд фиксировался в далеком июле 2023-го – 67 единиц РСЗО. А в ходе летнего контрнаступления, а также уже во время наступления РОВ в ноябре 2023-го – 66 ед.

Примечательно то, что такой высокий уровень потерь также обусловлен как провалившимся весенним наступлением армии России (с необходимостью противника оказывать ему огневую поддержку) с переходом в летнюю фазу и логистическим локдауном, заключающимся в огневом контроле средней тыловой зоны.

В итоге, часть направляющихся к линии боестолкновения РСЗО уничтожаются, не доехав до нее. И в отличие от ствольной артиллерии – они зачастую именно уничтожаются. Поскольку детонация полного пакета 122-мм реактивных снарядов на БМ-21 "Град" – это полная потеря боеспособности системы, а не случай когда синяя изолента все исправит.

Потери ПВО

В июне РОВ потеряли 60 единиц противовоздушной обороны.

Это самый высокий показатель с рекордного июля 2023 года, в течение которого армия России лишилась 73 единиц ПВО. Таким образом июнь 2026-го стал "серебряным" в этом отношении.

Силы беспилотных систем Украины продолжают системную охоту за российскими ЗРК и РЛС, результатом чего потери противника в разы превышаю возможности по их компенсации посредством производства новой продукции.

По сути, с каждым месяцем средств ПВО у России становится не больше, а меньше.

Потери автотранспорта

В этой категории у РОВ установлен очередной абсолютный рекорд потерь – 12 878 единиц.

В марте потери составили рекордные 6 068, в апреле – 6 431, в мае – 8 612…

И если в январе было уничтожено 4 012 единиц автомобильной техники, то в июне уже в три раза больше!

Только 22 июня 2026 года РОВ потеряли рекордные 626 единиц автомобильной техники – за сутки! К слову, в июне 2022 года потери врага в категории автомобильного транспорта составили 320 единиц.

Логистический локдаун продолжает масштабирование, и российские оккупанты (особенно на материковом юге) оказались в суицидальной ловушке. Не отправлять транспорт на снабжение войск они не могут, но отправляя его, они тут же "включают" рулетку с револьвером, в барабане которого заряжено пять патронов, а шестая ячейка – холостой. Не убьет, но как минимум контузит.

Исходя из нынешних тенденций можно говорить о том, что в 2026 году РОВ потеряют столько же единиц автомобильного транспорта, сколько Рабоче-крестьянская Красная армия (РККА) за все время Второй мировой войны.

Хотели повторить?

Потери спецтехники

В июне российские оккупанты лишились 130 единиц спецтехники. Это не рекордный показатель, но самый высокий с октября 2024 года.

Логистический локдаун рубит не только бензовозы и подозрительные фуры, но и разного рода тягачи и прочую инженерную технику. В результате эта категория демонстрирует с марта уверенный рост.

И если в течение последнего года средний показатель потерь спецтехники составлял около 30 единиц в месяц, то сейчас фиксируется рост в четыре раза.

Выводы

Июнь 2026 года установил целый ряд рекордов по потерям РОВ в категориях, которые играют важную роль для поддержки летнего наступления.

Высокие потери противника на фоне минимальных продвижений на поле боя приводят к стагнации фронта, а особо важное в такой период материально-техническое обеспечение захлебнулось в логистическом коллапсе.

У командования РОВ вряд ли есть решение возникшего кризиса, кроме как наращивание людского ресурса в зоне боевых действий для проведения наступательных операций и для сдерживания СОУ. Но вот позволить себе такой приток живой силы они смогут только после проведения выборов в Госдуму РФ, запланированных на сентябрь.

Из этого следует, что в ближайшие три месяца ситуация на поле боя для армии России будет выглядеть местами патовой, а местами критической. Именно этот период может стать для Сил обороны Украины окном возможностей.

Демилитаризация и денацификация российских оккупационных войск идут строго по плану.

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".