Вовк назвал три основных вызова в Черном море, стоящих перед Украиной

После того, как Украина атаковала российские корабли и предоставила РФ симметричный военный ответ в Черном море, есть три основных вызова, которые мы должны решить: обеспечить дальнейшее давление на РФ, чтобы добиться свободного судоходства для всех кораблей, создать механизмы страхования и закрыть портовую инфраструктуру от вражеских атак.

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Об этом рассказал эксперт, директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк.

"Мы нашли действительно симметричные военные ответы, и теперь Россия не может разговаривать в северном Черноморье с позиции силы, ведь у Украины, даже при фактическом отсутствии полноценного флота, есть возможности для нанесения военных ударов. Сейчас наступила дипломатическая фаза, и она состоит из моментов. И во-первых, нам действительно нужно найти возможности дальнейшего давления на Российскую Федерацию для полного разблокирования гражданского судоходства в Черном море. Это касается всех видов грузов и всех судов, выходящих на законных основаниях из украинских портов", - подчеркнул Вовк.

Вторым важнейшим вопросом, по его словам, является страхование: важно, чтобы международные страховые компании имели возможности перестраховки военных рисков, и нужно выработать финансовый механизм с привлечением международного фонда.

"Третье – это защита припортовой инфраструктуры в Украине. Нам нужно для этого выискивать новые ресурсы ПВО, и в том числе вести об этом разговор с нашими внешними партнерами, ведь сейчас цель номер один для российских агрессоров – это припортовая инфраструктура. Также мы нуждаемся в физической защите. гражданских судов от ракетных и других ударов и обеспечения противоминной безопасности", - акцентировал эксперт.

В то же время он подчеркнул, что у Украины есть единственный выход – обеспечить свободное судоходство для всех грузов, а не возвращение к "урезанным" форматам вроде зернового соглашения.

"Единственным приемлемым форматом разговора сейчас является только свободное судоходство. Мы не должны говорить о каких-то отдельных грузах, поскольку речь идет о базовом принципе морского права - принципе свободного судоходства. И здесь выделять отдельные грузы или отдельные грузовые группы, или отдельные порты - это, по моему мнению, не является адекватным в текущей ситуации. Мы действительно один раз пошли на это, когда подписали так называемое зерновое соглашение. Но сейчас нужно переходить только к полной разблокировке, и этот формат является единственно приемлемым в текущем варианте.Иначе мы разрешаем стране, которая является нашим врагом влиять на наши внешнеэкономические показатели и ухудшать наши позиции на конкурентных рынках", - резюмировал Вовк.

Напомним, ранее Украина совершила атаку на российский корабль "Оленегорский горняк" в крупнейшем торговом порту РФ в Новороссийске. Позже стало также известно об ударе Украины по танкеру SIG, доставлявшему горючее российским группировкам в Украине и Сирии. После этого Украина официально сообщила, что 6 крупнейших портов РФ – Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи и Тамань – небезопасны для судоходства. Эксперты уточнили: этими действиями Украина развернула "морской фронт" и поставила РФ ультиматум: либо Черное море будет разблокировано для экспорта всех товаров, либо плавать в нем никто не будет.

В свою очередь, генеральный директор Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев заявил, что формат предварительного зернового соглашения должен уйти в прошлое, а Украине нужно вернуть его суверенное право на свободную морскую торговлю, ведь до войны экспорт зерна составлял лишь 40% от довоенной грузовой базы украинских портов.